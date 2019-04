En medio de lágrimas, las actrices puertorriqueñas Adamari López y Karla Monroig, junto con Kevin Gabriel Rodríguez, hijo de la fenecida periodista Keylla Hernández, exhortaron hoy, sábado, a la ciudadanía a ser proactivos en prevenir el cáncer a través de la detección temprana para salvar vidas.

El emotivo junte de las actrices y del joven de 18 años se dio esta mañana en un hotel en San Juan como parte de los preparativos del evento Race for de Cure de la Fundación Susan G. Komen, que se celebrará mañana, domingo, en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Las animadoras de televisión radicadas en Miami, llegaron el viernes a la isla para unirse por décima cuarta ocasión como madrinas del masivo evento.

El llanto y las emociones se apoderaron del Salón Azul del hotel Vanderbilt al recordar a la periodista Keylla Hernández, quien falleció el pasado 31 de diciembre de 2018, a consecuencia del cáncer. El evento de mañana será el primero que se realiza luego de su partida terrenal.

En representación de la reportera, su hijo Kevin ofreció un testimonio de vida hermoso que afirmó el trabajo realizado de Hernández con sus dos hijos. El adolescente destacó cómo su madre no le ocultó nada de la enfermedad y los procesos, a su vez que le enseñaba a aceptar la voluntad de Dios y a seguir hacia adelante en su ausencia.

“Me uní desde los 12 años al evento Race for the Cure y ha sido una misión muy bonita. Todos los días hablo con mami. Estoy seguro que mami se siente muy orgullosa de que estemos aquí y del trabajo que se realiza”, sostuvo Kevin con tranquilidad y absoluta seguridad.

Para las actrices, escuchar el testimonio de Kevin fue muy conmovedor desde la perspectiva maternal, ya que validaron que la reportera “hizo un trabajo excepcional como madre”.

“Es la emoción de que Keylla ya no está y ver y escuchar a Kevin, a cómo ha asumido el legado de su mamá de manera excepcional. Es la emoción y el orgullo de sentimiento de mamá. De ver todo lo que fue sembrando en esos niños. Ver lo feliz que le hace compartir en este evento. Keylla fue maravillosa”, indicó en un aparte con El Nuevo Día la madre de Alaïa, de cuatro años.

La animadora de “Un Nuevo Día” celebra precisamente 14 años como sobreviviente de cáncer, y al pronunciarlo no pudo contener la emoción en su intento por describir lo afortunada que ha sido a través del tiempo y la dicha que experimenta al abrazar a otras sobrevivientes y darles aliento a las pacientes.

“Estoy feliz nuevamente de venir y compartir. Hace 14 que soy sobreviviente de cáncer. Estuve en los primeros eventos y Karlita me acompañaba en esas oportunidades y hemos seguido por muchos años. Feliz de celebrar la vida con salud. Papa Dios ha puesto muchas pruebas y poder enfrentarlas. Seguir hacia adelante es muy importante para mostrarle a otras mujeres que podemos levantarnos de esta enfermedad o de cualquier otra. Tenemos que seguir llevando esa voz de alerta y seguir creando conciencia para ayudar a todas las mujeres y familias que han sido impactadas con el cáncer de mama”, afirmó la actriz, que reiteró que todos los recaudos del evento se quedan en Puerto Rico.

La fundación Susan G. Komen está dedicada a la concienciación de cáncer de seno a nivel mundial.

Cada año, miles de puertorriqueños caminan o corren para ayudar a la recaudación de fondos destinados a pruebas de cernimiento, diagnóstico, tratamiento y programas de apoyo para pacientes de cáncer de seno, sobrevivientes y sus familiares en Puerto Rico.

En esa línea, Monroig reiteró que, aunque se escuche como un mensaje repetitivo el que “la prevención temprana salva vidas”, seguirá pronunciándolo, ya que pudiera ser la voz de alerta para una persona que lo escuche por primera vez.

“El propósito de Komen se cumple todos los años con la ayuda a todas las pacientes y sus familias. Es importante que se lleve el mensaje y que aunque suene repetitivo siempre puede haber una persona que lo escuche por primera vez”, sostuvo la esposa de Tommy Torres, quien dijo que volverá a caminar en honor a su amiga Priscilla Ortiz, quien batalla contra el cáncer de mama.

Apoyo incondicional Dayanara

Ambas actrices sostuvieron que les tomó por sorpresa el diagnóstico de cáncer de la piel de Dayanara Torres y que confían en su sanación.

Ante la pregunta de los medios de comunicación sobre cuán importante es el apoyo de la familia para el paciente de cáncer y, en el caso de la ex Miss Universo, que su ahora excomprometido Louis D'Esposito la dejó en medio de la enfermedad, Monroig aseguró que Torres tiene todo el apoyo y amor de la gente y familia que la quiere y que para cualquier paciente lo más importante es la actitud con la que enfrenta la enfermedad para alcanzar la sanación.