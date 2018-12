La representante de Miss Universe Puerto Rico, Kiara Liz Ortega, reflexionó en estos días festivos sobre el año que está por terminar.

“Estas últimas semanas han sido una montaña rusa de emociones y no es hasta ahora que estoy en plena tranquilidad para escribir este mensaje. En los últimos días he celebrado triunfos y me he tenido que despedir para siempre de personas muy especiales. Esto demuestra, una vez más, lo frágil que es la vida, y como en tan solo un segundo una decisión, acción o suceso puede cambiarla por completo. Por eso ama intensamente, vive el presente como si fuera el último día, cree en ti y acepta las oportunidades de crecimiento que se te presenten”, escribió la beldad en su cuenta de Instagram.

Ortega llegó cuarta finalista en el certamen celebrado en Tailandia el pasado 16 de diciembre. Un día antes de la competencia murió su tía paterna. Ella supo la noticia cuando finalizó el certamen.

“Agradezco a Dios y a la vida por permitirme representar a Puerto Rico universalmente, a @missuniverse por esta experiencia inigualable y a todas mis hermanas del Miss Universo por permitirme conocer un poco más de sus países a través de ustedes. Qué mucho crecimos juntas!! les deseo un futuro lleno de bendiciones y éxito a todas. A la nueva Miss Universo @catriona_gray Felicidades y el mayor de los éxitos para ti también. ?”, sostuvo la joven.

Ortega aprovechó la oportunidad para agradecer a Tailandia, país anfitrión del certamen.

“Gracias Tailandia por recibirnos y adoptarnos como uno de los suyos, por su amor, dedicación y amabilidad. A los Thai fans los amo ?? Y a mi Puerto Rico ¡GRACIAS!! Para mi ha sido un honor ser su reina, hacer escuchar el nombre de mi isla al otro lado del mundo y ver la alegría que les llevé durante estas semanas. Definitivamente “YO SERÍA BORINCANA AUNQUE NACIERA EN LA LUNA”. ?????? Feliz navidad a todos, muchas bendiciones y abrasen a los suyos como si fuera el último día siempre. ??”, finalizó.