View this post on Instagram

Gracias a todos por preocuparse, pero NO hagan caso de lo que LEEN y DICEN POR AHÍ, tan sólo hagan caso de lo que dice mi chica @adamarilopez , que es la única VERDAD. . #Repost @adamarilopez with @get_repost ··· Hola mi gente linda! Gracias por estar al pendiente de mi salud. Estoy bien y por motivos de seguridad y solo por precaución me he realizado la prueba del Coronavirus, de momento estoy esperando por el resultado y tan pronto lo tenga se los compartiré. Mañana los veo, si es posible con más detalles, en @unnuevodia a partir de las 7am. Los quiero mucho!!