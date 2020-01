View this post on Instagram

Aún en momentos que sacuden al país. Necesito pausar y celebrar que ayer instalamos esta casita para la Dra. Enid Santos en Guayanilla. La Dra. Santos perdió su casa y su oficina médica. Aún así ha estado ofreciendo servicios médicos gratuitos en una clínica improvisada bajo carpas. Cuando llegamos allí vimos su matre inflable y pertenencias al aire libre y sabía que era la primera instalación que quería hacer. Muchas veces las personas que sirven a las comunidades sacrifican sus propias necesidades y eso precisamente ha hecho ella junto con un gran equipo de voluntarios. No es su casa, ni remotamente puede reemplazarla; pero al menos un lugar donde pueda poner su mattress y estar bajo techo: Tengo que agradecer a todos los que hicieron esto posible. Como siempre @maderas3c que ha formado parte de este proyecto desde que decidí comenzarlo hace más de dos años. Gracias por donarnos esta casita y los materiales para la próxima. Además a todos los voluntarios que lo hicieron posible: Jesús Negron de Chuito’s Auto Services por el transporte y su ayuda. A Héctor de Jesús que siempre me dice que si en todos los inventos aún con su cargada agenda. Y a los voluntarios de Bright Planet Solar que viajaron a P.R. unos días antes su viaje de trabajo para poder ayudar. Además tengo que agradecer al Municipio de Guayanilla, por su apoyo y ayuda ayer con el equipo pesado necesario Para poder descargar la casita. Cómo saben este proyecto es uno que trabajo de manera independiente con donativos de compañías e individuos, no recibimos ayuda del Gobierno estatal ni Municipal, para así poder mantener la integridad del mismo. Sin embargo hay momentos en que necesito utilizar los recursos que tengo disponibles como en este caso. Y según critico tanto la inacción, e ineficiencia del Gobierno, también tengo que reconocer cuando pido asistencia y me la dan. Cuando llegue el jueves a Guayanilla me recibieron, nadie me pregunto quien yo era o de que partido era, tampoco me dijeron a dónde ir o a quien ayudar, no pidieron nada a cambio de la ayuda o asistencia, sencillamente me dieron las gracias por querer ayudar y se pusieron a mi entera disposición y eso tengo que reconocerlo.