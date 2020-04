“Happy Birthday, Arietty! Hoy serían 14 años…”, comienza el mensaje que la exreina de belleza Alba Reyes le dedicó a su hija fallecida en el 2006.

Según el mensaje publicado en Facebook, cada año, Reyes decide recibir este día de una manera distinta. Sin embargo, el toque de queda para evitar la propagación del coronavirus, limitó la conmemoración a un bizcocho con una vela encendida.

“Han sido años de sanación, de transformación, de sentir que había logrado progreso y de repente hoy me siento como los primeros años. Hoy siento tristeza, mucha tristeza y eso me hace sentir que he dado mil pasos para atrás, pero alguien me recordó que el progreso no desaparece. Sencillamente son días difíciles de mucha reflexión”, continuó el mensaje de la beldad quien en el 2016 se enfrentó con el asesinato de su madre en su residencia en Cidra.

Happy Birthday Arietty! Hoy serían 14 años... todos los años recibo este día de una manera distinta. Los primeros años... Publicado por Alba Reyes en Martes, 21 de abril de 2020

En la publicación que cuenta con comentarios de apoyo y fortaleza, la Miss Universo 2004 reflexionó que palabras como “no te preocupes que vas a tener más (hijos)”, no la reconfortan porque “un hijo no reemplaza a otro”.

“Ciertamente llevar un bebé en tu vientre, amarlo más que a nada en la vida, dar a luz y al final no tenerlo en tus brazos te deja con el corazón lleno de ese amor de madre y nadie a quien dárselo. En ese sentido sí me habría encantado poder tener más hijos y darle todo ese amor que no pude darle a Arietty. Pero así es este proceso, sigo aprendiendo y sigo aceptándolo. Hoy, como me dijo una amiga, me toca ser gentil conmigo misma. Hoy me doy permiso para estar triste, para sentir nostalgia, para sufrir el no poder tenerla conmigo físicamente, aunque sepa que siempre me acompaña porque a veces esa noción nos consuela y otra no tanto”.

Reyes aprovechó la ocasión para desear mejores años venideros y prometió continuar con su tradición de mantener vivo el legado de su primogénita.