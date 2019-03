Angelo Medina, padre del productor Angelo Medina, murió ayer a los 80 años tras batallar contra un cáncer de huesos.

“Tengo el pecho lleno de dolor, una caravana de recuerdos, tantos años de luchas juntos. Ha sido una partida esperada porque tenía una enfermedad terminar, su segunda batalla con el cáncer, en los huesos”, dijo a este diario el reconocido productor internacional.

En sus memorias está claro en Angelo las historias de aventuras de su padre.

“Dejó los estudios muy joven y se unió a un circo donde se desempeñó como actor. Luego de que el circo lo dejara en San Juan empezó en la radio a los 17 años de edad, antes de yo nacer. En ese caminar estuvo en El imparcial y WKAQ radio. Fue la segunda generación de la radio, antes que llegara la televisión y vivió a su manera. Es un privilegio para mi ser su hijo, él vive tan dentro de mí… Era un gran guitarrista”.

Asimismo, destaca su hijo mayor, que fue un gran padre.

“Haciendo justicia fue un padre siempre presente, siempre cerca de nosotros, a pesar de esa vida loca que llevaba”.

Los restos de este pionero de la radio serán velados en su pueblo de Aguadilla este domingo en la funeraria Javariz de 2:00 p.m. a 10:00 p.m. y luego será cremado.

La ceremonia fúnebre se dará en un marco familiar, al que asistirán sus hijos Angelo y Alberto, los nietos y demás familiares.

El empresario y representante de grandes artistas como Ricky Martin, Ednita Nazario y Glenn Monroig, entre otros, se expresó horas antes a través de la red social de Facebook.

“Los sentimientos se pueden controlar pero no dejan de quedarse en el alma. Desde que tuve uso de razón, he escuchado el sonido de una voz. Viví en un ambiente de música, arte y lucha constante. Mi padre, sin saberlo, me inspiró a la pasión que el destino me llevó: la música, el entretenimiento y lo más importante, la radio.

Hoy, con un profundo sentir, manifiesto la pérdida de mi compañero, amigo, mentor y quien por circunstancias desvió mi objetivo de abogado a ser un profesional de la música y la industria del entretenimiento. Estoy hablando de mi adorado padre Angel Medina Acevedo, mejor conocido como Angelo Medina. Un pionero de la radio en nuestro país, pertenenció a la segunda generación de comunicadores en Puerto Rico.

Mi padre fue un ejemplo de una historia de superación emergiendo de un hogar bien humilde, hijo de un trabajador de un cañaveral, en unas condiciones socioeconómicas de mucho reto donde el arte lo llevó a abandonar sus estudios primarios para unirse a un circo que recorrió toda la isla. En esa travesía se convirtió en uno de los comunicadores más influyentes de la segunda generación de estos profesionales en los inicios de la radio, medio más importante de esa época. Posteriormente en los 70, la radio se dimensionó a otro nivel con la fusión de Telemundo y WKAQ Radio donde se formó el histórico Radio Reloj, formato de noticias de 24 horas y la apertura de la icónica KQ-105 FM, donde mi padre fue un destacado locutor, reportero y editor de ese formato histórico de noticias 24 horas en Radio Reloj.

Lamentablemente desde ayer, mi padre, Angel Medina Acevedo, mejor conocido como Angelo Medina, descansa en paz luego de una intensa batalla con el cáncer. Ahora me toca a mí cumplir con su deseo de llevarlo a su morada final en nuestro adorado pueblo de Aguadilla.

Te extrañaré mucho y te recordaré por siempre…Querido Viejo

Ya nos encontraremos…