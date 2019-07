Anne Hathaway sorprendió a sus seguidores en Instagram al publicar una fotografía en la que confirmó que está embarazada por segunda vez.

La actriz, de 36 años, compartió una imagen en la que aparece mostrando su pancita, postal a la que acompañó del mensaje: "No es para una película ... ?? # 2" y que le valió más de 3,369,000 “me gusta” y miles de comentarios felicitándola.

Pero además, Hathaway aprovechó para mandar un mensaje muy positivo para aquellas personas que atraviesan por problemas de infertilidad: “Dejando a un lado las bromas, para todos los que pasen por problemas de infertilidad y el infierno de la concepción, por favor sepan que no fue fácil para mí en ninguno de mis embarazos. Les mando extra amor”.

En la foto, en blanco y negro, se puede ver a la actriz posando muy tierna y presumiendo su abultado vientre. Aunque no ha revelado cuántos meses de embarazo tiene, ni el sexo de su segundo bebé.

Anne ya es madre de un niño, Jonathan de 3 años, fruto de su amor con su esposo, el actor Adam Shulman. Incluso, la estrella de Hollywood señaló en una entrevista que había dejado de beber hasta que su hijo tuviera la edad suficiente para que ella puediera salir de casa.

"No he dejado la bebida porque tenga un problema con el alcohol; lo hice porque la forma en la que bebo me lleva a tener resacas y ese el problema". Y puntualizó: "Mi última resaca duró cinco días. Cuando me encuentre en una etapa de mi vida en la que haya espacio para las resacas, comenzaré a beber de nuevo, pero eso no será hasta que mi hijo esté fuera de casa".