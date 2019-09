El actor hollywoodense Ashton Kutcher reconoció que la labor de padre no es tan fácil como parece, y es que durante su participación en el programa "Live with Kelly and Ryan" contó una amarga historia que le causó mucho dolor.

Ashton narró el suplicio que vivió cuando se fracturó un dedo del pie al momento acostar a su hija Wyatt.

El actor está casado con Mila Kunis, y tiene dos hijos: Wyatt, de cuatro años y Dimitri, quien tiene dos. Y ahora la feliz pareja está haciendo todo lo posible porque su hija mayor, permanezca toda la noche en su cama y no vaya a media madrugada a la habitación de sus padres.

Es por eso que una de las tareas de Kutcher, es regresar a su cama a la pequeña, y fue precisamente en ese momento cuando sufrió el percance.

“Ella viene a nuestra habitación y algunas veces yo simplemente la levanto y la llevo a su cama, algunas veces la devuelvo. Se supone que debo regresarla, pero me gusta llevarla porque es muy dulce”, contó Ashton.

“Así que, Wyatt entra y digo: 'Ok, tendré 15 minutos de infierno con mi hija ahora mismo o 15 minutos de infierno con Mila en la mañana', porque estamos intentando que Wyatt duerma en su cama”, detalló la estrella de cine.

Y continuó: “No me di cuenta, pero mi pierna estaba entumida… Me levanté para dar un paso y simplemente me voy hacia abajo. Mi dedo ahora estaba como apuntando hacia la otra dirección”, narró el famoso actor.

Pese al dolor, Kutcher prefirió arreglárselas él mismo y no ir a urgencias para tratar la lesión.

“Eran las 3 de la mañana y no quería ir a urgencias o a ninguna de esas cosas. Así que dije, haz algo a lo Mel Gibson, en Lethal Weapon, y solo ponlo (el dedo) de regreso”, aseveró el actor de Hollywood.

No obstante, el intérprete de “Michael Kelso” en la famosa serie “That '70s Show”, contó que su esposa quedó completamente asombrada por la manera en que había arreglado la fractura.