Los famosos están listos para festejar la Navidad, unos en familia y otros con amigos y personas más allegadas. En esta fecha los artistas aprovechan para disfrutar los mejores momentos con sus seres queridos y así lo demuestran en sus redes sociales, donde aprovechan también para enviar emotivos mensajes a sus seguidores.

Y eso lo demuestra el cantante puertorriqueño Nicky Jam, quien compartió una fotografía en su cuenta de Instagram con sus hijas.

La imagen lleva más de 760,000 me gusta.

"Aquí mis hijas. Con el espíritu navideño", escribió el boricua en la red social, junto a una fotografía donde aparece con sus pequeñas luciendo sus gorros de Santa Claus.

Chayanne optó por posar junto a su árbol de Navidad para dedicar un mensaje a sus fans.

"Mi deseo para esta Navidad es que en sus hogares reine la paz y armonía. No olviden que los regalos más valiosos que podemos entregar, es nuestro cariño y compartir estas fiestas con nuestros seres queridos. ¡Feliz Navidad para todos!", escribió el boricua de 50 años.

El cantante boricua Wisin también le dedicó un post a sus seguidores.

"Feliz Navidad para todos", escribió en su cuenta, donde compartió un vídeo para expresar su agradecimiento a los fans que siempre han apoyado su música.

"Bendiciones de parte de Wison y Yandel", dijo el cantante boricua.

El cantante Tito "El Bambino" recurrió a Instagram para expresar sus buenos deseos pero también citó un texto bíblico para destacar la importancia de disfrutar lo que se tiene en vida.

"La Navidad es una temporada de amor, pues Dios es ante todo amor y los regalos más valiosos que un puedes hacer a tus seres queridos en Navidad son las palabras y actos cariñosos, la compansión, el perdón, el aprecio, la comprensión y la tolerancia. Qué dice la palabra en Lucas 2:14: Gloria en las alturas a Dios y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres . Qué la Paz de Dios esté contigo hoy y para lo que se que hoy no tienen su familia contigo te diré que hay un ángel y que estará contigo hoy y no dejará que el enemigo se apodere de tu corazón y te sientas vacío y te falte la magia", escribió en la red social.

"Sé que sentimos dolor por lo que no están, así como por las cosas difíciles de que traer consigo la vida. Pero sabes qué, no todo puede ser oscuridad. Agradece lo que tienes y don muchas y una de ellas mi amistad y mi admiración y estaré orando por ti. Así que no busques más tristeza y busca la música?? en tu corazón. Un abrazo fuerte de oso", finaliza el mensaje de boricua.

El cantante español David Bisbal compartió una fotografía junto a su árbol de Navidad.

"¡Qué feliz soy en Navidad! ¿Cómo van los preparativos, ustedes se involucran en todo? ¿Se meten a la cocina? Este año los pasaremos genial en familia cocinando", comentó el artista español.

Mientras que el actor argentino, Juan Soler, compartió una imagen donde aparece feliz compartiendo unas vacaciones en la nieve junto a sus hijas y su aún esposa Maki, a pesar de estar separados.

"¡Felices Fiestas! Tiempo de Amor. Tiempo de Paz...", posteó el galán de telenovelas.

Otra artista que no quiso desaprovechar la oportunidad de expresar sus mejores deseos a sus fans, fue la cantante y actriz mexicana Thalía, quien compartió una fotografía junto a su gigantesco árbol de Navidad.

"Sintiendo la llegada de la Navidad ¿Cómo vas a celebrar tú? Quiero saber", posteó la intérprete de "No me acuerdo".

El clan Kardashian-Jenner, acostumbrado al protagonismo, compartió en sus redes sociales una fotografía en familia.

Fue la socialité Kim Kardashian la que publicó una imagen donde aparece junto a sus hermanas Khloé, Kourtney y Kylie, y sus respectivos hijos. Todos visten de blanco.

"Navidad 2018. Este año esperamos hasta el último minuto para hacer esta postal... De nuestra familia a la tuya Feliz Navidad", escribió la empresaria.