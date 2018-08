A más de 10 años de haberse divorciado de Jorge Poza, la actriz mexicana Mayrín Villanueva rompió el silencio y aceptó que le fue infiel con el también actor Eduardo Santamarina, con quien protagonizó la telenovela “Yo amo a Juan Querendón”, en el 2007.

La actriz hizo la confiesión durante una entrevista al programa de televisión “Hoy”, de la cadena Televisa. Ya se había rumorado que la pareja que conformaba con Poza se había terminado por infidelidades, pero fue hasta hoy que lo reconoció.

“Fui infiel porque estaba en una relación, vivía con Jorge y salía con Eduardo. No es algo que me enorgullezca, pero así pasaron las cosas, no es correcto”, reconoció la artista de 47 años.

“Lo correcto es terminar una relación y luego empezar otra”, indicó Villanueva.

Sin embargo, la actriz dijo que su esposo también le fue infiel, pero no dio más detalles.

“Jorge y yo nos separamos porque yo empecé a andar con Eduardo. Lo importante es reconocer lo que está pasando, aceptar las cosas como son, afrontarlas y hablarlas. Jorge también tuvo una relación. Siempre fuimos muy sinceros, los dos hablábamos de las cosas, no hubo algo que descubrir”, agregó.

“Fuimos infieles finalmente porque estás dentro de una relación”, precisó.

Mayrín y Eduardo se conocieron en las grabaciones de “Yo amo a Juan Querendón”, donde ese amor de ficción lo llevaron a la vida real, a pesar de que la actriz llevaba más de 10 años casada con Poza, con quien tuvo dos hijos: Romina y Sebastián.

“Duramos casi dos años juntos en la actuación de la novela y sí, te empieza a gustar, empiezas a sentir”, confesó Myrín.

La relación extramarital de Villanueva con Santamarina fue un secreto a voces entre la prensa de espectáculos, pero ninguno de los involucrados lo aceptaba.

Y aunque ella nunca habló de alguna infidelidad en ese momento, terminó divorciándose de Poza en el 2008, luego de 11 años de matrimonio.

Tras estar separada legalmente, la actriz contrajo matrimonio ese mismo año con Santamarina, con quien tuvo una hija, Julia, que actualmente tiene 9 años. La pareja aún permanece junta.