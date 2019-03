A más de cuatro meses de haber salido de rehabilitación, el actor estadounidense Ben Affleck habló abiertamente de los problemas que ha padecido por su adicción al alcohol, que lo han llevado en más de una ocasión a estar internado y aseguró que ese tema "forma parte de su vida".

Fue en el programa de televisión Today Show que el actor de 46 años habló con toda transparencia de sus problemas de alcoholismo.

"Realmente no me molesta hablar sobre el alcoholismo y ser un alcohólico. Es parte de mi vida. Es algo con lo que trato a diario", aseguró el protagonista de "Batman".

"No tiene que ser mi identidad completa, pero es algo en lo que sabes que tienes que trabajar ", precisó el actor de 46 años durante su participación en Today Show.

“It’s about yourself, your life, your family. And you know, people – we encounter these kinds of hurdles – and we have to deal with them.” @BenAffleck on alcohol addiction pic.twitter.com/KgWxvjCs3F — TODAY (@TODAYshow) 4 de marzo de 2019

El actor y productor estadounidense indicó que no se pueden evadir os problemas y menos esconder, por eso él, dijo, tomó la decisión de hablarlo claramente, sin censura.

"Tuve un problema y realmente quiero abordarlo, me enorgullezco por ello....todo tenemos problemas y lo que hay que hacer es lidiar con ellos", aseguró el exesposo de la actriz Jennifer Garner.

"Por supuesto que no es algo sobre lo que gire toda mi vida ni que me identifique como persona, pero sí algo con lo que tendré que estar alerta durante toda mi vida", indicó el actor.

Y es que fue en el verano pasado que el actor estuvo en su más reciente rehabilitación, a la cual ingresó apoyado por su entonces esposa, Jennifer Garner.

Luego de que pasó 40 días internado, la pareja de famosos anunció su divorcio, luego de mas de 10 años de casados y vivir separados los dos últimos años.

El actor fue cuestionado por la presentadora del programa Hoda Kotb sobre si todavía seguía queriendo a su exesposa, con quien tiene tres hijos: Violet, Seraphina y Samuel.

"Por supuesto, ella es maravillosa", contestó enseguida el actor, que llenó de halagos a la madre de sus tres hijos.

"Tengo la suerte de que tienen una madre genial que se asegura de que esta situación funcione lo mejor posible. Sobre todo porque los padres son una figura muy importante para los niños y es nuestra responsabilidad estar ahí para ellos tanto como lo están las madres", aseguró el actor.