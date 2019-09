El afamado actor estadounidense, Brad Pitt habló sin tabúes sobre lo que significó el haber ingresado a las reuniones de Alcohólicos Anónimos y lo que fue este vicio para su familia.

Fue en 2016 cuando se informaba que Brad Pitt y Angelina Jolie daban por terminada su relación y estaban en trámites de divorcio. Tras varios rumores, el que más resaltó fue que el alcoholismo de Brad fue el principal motivo de la separación.

Tres años después, Pitt confirma tal situación. El actor de "Once Upon a Time … in Hollywood”, declaró en una entrevista para The New York Times, desde el Festival de Venecia, que su adicción fue la gota que derramó el vaso en su relación de más de 11 años con Jolie. De hecho recordó un momento en el que pelearon por su bebida mientras estaban a bordo de un avión privado.

Ahora, Pitt está comprometido con su sobriedad. "Había llevado las cosas tan lejos como pude, así que eliminé mis privilegios de beber”.

Ese motivo lo orilló a presentarse en reuniones de Alcohólicos Anónimos. Situación que, el actor develó, le fue de gran ayuda. El haber expuesto todos sus defectos sin ser catalogado o juzgado, resultó muy liberador para el histrión.

"Tenías a todos estos hombres sentados abiertos y honestos de una manera que nunca había escuchado", dijo Pitt. "Era este espacio seguro donde había poco juicio y, por lo tanto, poco juicio de ti mismo”, señaló el actor de 55 años.

Sorprendentemente, nadie del grupo vendió las historias de Pitt a los medios de comunicación. Los hombres confiaban el uno en el otro, y en esa confianza, encontró catarsis. "En realidad fue realmente liberador solo exponer los lados feos de uno mismo", dijo. "Hay un gran valor en eso”.

No obstante, a principios de 2017, cuando Pitt se comprometió a protagonizar "Ad Astra", todavía se estaba recuperando de su reciente separación de Angelina Jolie, con quien tiene seis hijos.

"Definitivamente utilizó los estímulos de su vida", dijo el director del filme, James Gray. "Ahora, no me volví personal con él al respecto, no creo que sea asunto mío, ni siquiera mi trabajo, pero investigó la esencia del personaje a través de él mismo".