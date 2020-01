Nueva York - La rapera Cardi B ha sorprendido a sus seguidores al anunciar que evalúa lanzarse al ruedo político, un tema del que dice pronto dará más detalles, según ha revelado la ganadora del Grammy.

Tal como señaló en un tuit Belcalis Almánzar, de origen dominicano y conocida en el mundo del espectáculo como Cardi B, sólo necesitaría "volver a la escuela" para lograr esa meta.

"Siento que si regreso a la escuela y me concentro puedo ser parte del Congreso. Tengo muchas ideas que tienen sentido. Solo necesito un par de años de escuela y puedo sacudir la mesa", señala el mensaje de la intérprete de "I Like It".

Cardi B, que hizo historia el pasado febrero al ser la primera mujer en ganar un Grammy en la categoría mejor álbum de rap solista, por su álbum debut "Invasion of Privacy", se unió el pasado verano a la campaña del senador Bernie Sanders.

La idea tentativa de la famosa rapera suscitó una serie de variopintas respuestas en la red social.

Cardi B se convirtió en 2018 en la primera rapera que colocó dos temas en lo más alto de la lista Hot 100, al ascender su canción "I Like It" al primer puesto de esta clasificación hecha por la revista especializada Billboard.