Charytín Goyco y Elín Ortiz vivieron una relación estable y amorosa hasta la muerte de este en 2016. Pero las vivencias juntos nunca serán olvidadas por la artista.

Así lo hizo saber a través de una publicación en su cuenta de Instagram para honrar su memoria.

"n día como hoy hace tres años partiste al Cielo!! Recuerda la promesa que me hiciste de nunca soltarme de tu mano..... es lo que me ayuda día a día a seguir la vida.....lo que me da la fuerza y la seguridad en todo lo que hago y en todo lo que emprendo!! Gracias gran Maestro #donElinOrtiz ???? por todas tus enseñanzas ...las aplico en todos los momentos de mi existencia!! Te amo hasta la eternidad!!!! ???????? ..... nunca me olvides......(la vida no es igual sin ti)", escribió Charytín junto a una fotografía de la mano de Elín agarrando la suya.

Durante su matrimonio, que duró desde el 1978 hasta el deceso de Elín, la pareja tuvo tres hijos: Shalim, Sharinna y Alexander.