Camino al aeropuerto para volar a México y proseguir con la segunda parte de su gira “Desde el alma”, Elmer Figueroa Arce -mejor conocido como Chayanne -recordó hoy a su amigo Migue Santa, integrante original del grupo Los Chicos, en una entrevista con El Nuevo Día.

“Fue muy duro, de verdad que lo sentí muchísimo”, dijo el intérprete sobre el fallecimiento de su compueblano, quien murió inesperadamente hoy, a los 51 años.

“Inesperado. Imagínate, joven... cuando pasan estas cosas tú ves lo prestaditos que estamos en la tierra", comentó sobre el hombre con el que compartió en la etapa temprana de su juventud.

Los integrantes originales de Los Chicos eran Rey Díaz, Tonny Ocasio, Migue Santa y Chayanne.

El integrante original de Los Chicos murió a causa de un infarto masivo en su hogar, reveló el manejador y fundador de la agrupación juvenil, Carlos Alfonso Ramírez.

El eterno Migue se encontraba preparando el desayuno cuando sufrió el percance de salud. Su esposa se encontraba en la residencia, narró Ramírez a El Nuevo Día. Al excantante juvenil le sobrevive un hijo.

“Empiezan los recuerdos, empiezas a ver la película del pasado, cuando estábamos en Los Chicos, que si la película, el programa de televisión que teníamos, no sé si te acuerdas del segmento que teníamos en WAPA todos los sábados y todas esas vivencias te llegan”, mencionó con aires de nostalgia.

“Incluso, la última vez que compartimos fue en Puerto Rico en diciembre”, aseguró el artista, que se presentará en dos funciones en el Coliseo José Miguel Agrelot del 3-4 de mayo este año.

“En ese encuentro estuvimos recordando todas esas experiencias, le expresé lo feliz que me sentía de sus logros, porque él estaba trabajando como piloto para le Autoridad de Energía Eléctrica, estaba feliz con su casa... Por cierto, a su esposa la llamé esta mañana porque siempre es muy doloroso. Obviamente, no hay palabra que puedas decir que dé consuelo porque, obviamente uno acepta las cosas, como es en el caso mío, con el fallecimiento de lo más grande que yo he tenido en la vida, que es mi mamá. La gente te dice palabras bonitas y tú ves que la gente está contigo de una manera genuina, pero el sentimiento no lo puedes controlar”.

Como si estuviera respondiendo a la petición del título de su más reciente sencillo, “Di qué sientes tú”, Chayanne abunda: “Tú lo entiendes porque la muerte es parte de la vida, pero lo sufres, estás con una melancolía sumamente profunda, el sentimiento te hace llorar. Pero es una tristeza enorme”, comenta el astro, quien se mantiene muy cercano a su padre, sus hermanos y al resto de la familia que vive en la isla.

Chayanne fue quien dio a conocer del deceso a través de su cuenta de Instagram.

“Amigo Migue que triste que te hayas ido tan temprano. Fuiste el amigo y compañero de una gran aventura con Los Chicos. Luego la vida te dio grandes alegrías y logros y me sentí feliz por ti. Hace 3 meses, en Navidad tuvimos la suerte de vernos, siempre era un gusto compartir contigo. Mis más sinceras condolencias a toda tu familia que Dios les de fuerza y entendimiento”, publicó Chayanne en la red social.

“Y puse esas palabras (como estatus en su cuenta personal de Instagram, con una foto blanco y negro junto a Santa), porque es una manera de expresarle a la familia que uno de veras lo lamenta mucho. Y también es una manera de decirles que sigan para adelante. Que va a pasar un tiempo, bueno, ¡toda la vida! Aunque cierre la herida la cicatriz va a estar ahí siempre”.