“Con ganas y energía, para adelante”. Así de motivada hablaba Chenoa a sus seguidores en redes sociales, instándoles a llevar un estilo de vida saludable y “fit”, al compartir una foto de su entrenamiento en casa: “La plancha ("planking") no es perfecta, estoy en ello. Y encima la foto me salió un poco movida, no se puede todo a la vez”, añadía.

Con un entusiasmo así, no es de sorprender su consagrada carrera: finalista de la primera y más exitosa edición de "OperaciónTriunfo"; jurado del programa de imitaciones de cantantes "Tu Cara Me Suena"; varios discos a sus espaldas, y uno de ellos en camino en estos tiempos de pandemia. Chenoa es una artista musical de largo recorrido.

Y, durante el confinamiento, han sido muchas las noticias en torno a su figura que le han traído de vuelta a la cresta de la ola, entre éstas su enlace íntimo con su prometido, el médico Miguel Sánchez Encinas.

De acuerdo con la cantante, pasada la emergencia salubrista actual habrá celebración oficial, a la que -dejó claro- no invitará a ninguno de sus pasados novios.

Un repaso por su vida

María Laura Corradini Falomir (Chenoa) nació en Mar de Plata, Argentina, el 25 de junio de 1975. Allí vivió sus primeros 8 años de vida, edad con la que se trasladó a Palma de Mallorca, España, junto a su madre, Patricia Falomir, y a su hermano mayor, Sebastián Corradini.

Allí creció junto a su música, que desde los inicios formó parte de su vida, y estudió solfeo y ballet. Y es que, tanto su madre, como aquel al que ella considera realmente su padre, su padrastro Juan Antonio Marino (conocido como “Tati”), son músicos. Así pues, todo vino desde la infancia.

De hecho, la cantante no tiene un vínculo afectivo con Carlos Corradini (su padre biológico), quien se separó de Patricia cuando Chenoa apenas tenía un año. Al principio de su estancia en España mantuvieron contacto por correspondencia, pero, según un artículo del diario El Español, él terminó cortando el contacto. Solo se han visto dos veces en persona a lo largo de la vida de la artista.

La relación, pese a inexistente, no está exenta de polémica. Sin ir más lejos, en noviembre de 2019 Carlos llegó a alegar para la revista Pronto que “iría disfrazado a la boda (de Chenoa) solo para verla”, en referencia al futuro enlace de la artista con el cirujano y urólogo Miguel Sánchez Encinas, su actual prometido.

“Lo que menos quiero de Laura es dinero, busco que me reconozca como padre biológico”, añadió el argentino, aunque también declaró: “que sepa Laurita que, con apenas 300 dólares más al mes, dejaría de ser indigente para pasar a ser un pobre con posibilidades”.

Ella, sobre el asunto, declaró ante los periodistas: “el caso está en manos de mis abogados”. Declaraciones que fueron recogidas por diversos medios, como ABC: “Ni siquiera puedo hablar de ello”, alegó la cantante. Y añadió: “Me lo tomó sin más. Yo estoy centrada en mi felicidad y lo demás me da igual, se encargan los abogados y la ley que para eso están”.

Como sea, Chenoa se crió junto a Tati, Patricia y Sebastián. Con tan solo 16 años ya se dedicaba profesionalmente a la música. Tuvo también un grupo con sus amigos, Quo Vadis, y la banda Koan Fussion. Además, trabajaba como cantante en un casino nocturno y estudió Magisterio infantil.

Una oportunidad llamada "Operación Triunfo"

Fue en 2001 cuando la vida de Laura daría un cambio radical. Ya como Chenoa, la joven entró a concursar en la primera edición de "Operación Triunfo" (OT), el "talent show" español, con faceta de "reality", que resultó todo un éxito y revolucionó la industria musical y audiovisual.

Allí, Chenoa llegó hasta la final del concurso, quedando en cuarta posición. Y, además, inició dentro de la academia el que sería uno de los romances más sonados de la industria musical (al menos en habla hispana), los “Brangelina” españoles. Fue con su compañero de concurso, David Bisbal.

Después de su salida del certamen, y durante la relación con Bisbal, Chenoa sacó dos discos: “Chenoa” (2002) y “Soy Mujer” (2004). Además, representó a España en el Festival de Eurobest en 2003, donde resultó ganadora.

Su romance con Bisbal terminó en 2004, sacudiendo a los medios. Años después, al recoger sus vivencias para su biografía, la cantante afirmó: “Empezaron a aparecer rumores de infidelidad, que David siempre negó; los primeros reencuentros menos apasionados, las discusiones por tonterías... Pero ahí seguíamos y yo estaba tan enamorada como siempre”, según recogía "Ok Diario".

No obstante, ambos se reencontraron en 2016 y actuaron juntos en la canción “Escondidos” (que en la edición de "OT" 2001 fue de las más aclamadas). Y en el programa de la periodista Ana Rosa Quintana, Chenoa desveló que, en un momento de la interpretación, el artista le dijo: “Tranquila, ¡cuánto te he querido!”.

Eso sí, si bien en su momento la cantante dijo que a su boda con Miguel invitaría a todos sus compañeros de "Operación Triunfo" y de "Tu cara me suena", recientemente hizo unas declaraciones a la revista “Hola” que incluían a Bisbal: “no tengo problemas con ninguno de mis exnovios pero no invitaría a ninguno porque no tengo relación con ellos”.

Amores más allá del trinfo

Y son varios más los ex que pueden darse por aludidos en esas declaraciones. Porque, además de tres novios antes de entrar a "Operación Triunfo", incluso a uno le dejó en mitad del concurso, al tiempo que surgía la chispa con Bisbal, ha tenido varias relaciones después de David.

La primera de ellas, en 2005, con el actor Álex González. Según contaba en su libro, el romance terminó por “la incapacidad de Álex para aceptar que era el novio de alguien famosa”.

Tras eso, en 2006 mantuvo un romance con David Escudero (el realizador de su gira), a quien en el libro se refiere como Luis: “Somos grandes amigos hoy en día”, escribía.

A este le siguió, en 2009, un piloto de avión de quien explicó que “respondía a todos los tópicos aeronáuticos: se había acostado con toda la flota de azafatas de su compañía”. Después, fue pareja del también músico David de María, con quien estuvo en 2010.

El mismo año comenzó otra relación con Alain Cornejo, hijo de un empresario teatral. Según "Ok Diario", Cornejo no aparece mencionado en el libro. Tampoco lo hace su siguiente pareja, con quien anduvo en 2011, el también empresario Curi Gallardo.

A quien tampoco nombra es al penúltimo de sus romances, el que fuera su guitarrista, Javier Arpa. Su relación duró de 2014 a 2015. Regresaron en 2016, pero sólo duraron unas semanas. Después, lo volvieron a intentar en 2018, sin éxito.

En 2019, y sin que hubiera demasiada información acerca de su relación, Miguel y ella se comprometieron. “Dejadme que esté prometida un rato”, dijo entonces a los medios de comunicación en declaraciones recogidas por el diario ABC, y añadió: “lo que me apetece es estar feliz”. Desde entonces, siguen juntos.

Disco, boda y cumpleaños

En lo profesional, la carrera de Chenoa nunca se detuvo. Le siguieron varios álbumes de estudio: “Nada es igual” (2005), “Absurda Cenicienta” (2007), “Desafiando la gravedad” (2009), “Otra dirección” (2013, y tuvo la versión en inglés “Right Direction” en 2014) y “#SoyHumana” (2016).

También ha lanzado otros trabajos como EP’s y álbumes recopilatorios: “Mis canciones favoritas” (2003), “Contigo donde estés” (2006), “Como un fantasma” (2011) y “Lo mejor de Chenoa” (2013).

Además, ha estado desde 2016 formando parte del jurado de “Tu cara me suena”. Colaboró desde ese año hasta 2019 con el programa “Zapeando” y fue miembro del jurado de “Tu cara no me suena todavía”, en 2017.

También ha asegurado estar trabajando en su próximo disco: “Ahora mismo voy a empezar a componer para el siguiente disco” dijo en abril para el espacio televisivo "Espejo Público", en declaraciones que luego ella misma compartió en un vídeo en su Instagram.

Y es que, a pesar de que “este año va a ser bastante seco para los músicos y la cultura”, debido a la situación de crisis sanitaria y económica, ella lo tenía claro: “me encerraré a escribir y saldrá por algún lado”, declaró.

En cuanto a su historia de amor con Miguel, es una de las que, como muchas otras, ha visto sus planes truncados por la pandemia. La boda, prevista para celebrarse el pasado 14 de junio tuvo que posponerse. Eso sí, pese a todo hubo una celebración simbólica.

“Miguel y yo ya hemos hecho un acto de puro amor, ya hemos tenido un ‘sí quiero’ en toda regla, me doy por casada con él durante el confinamiento”, explicó en una entrevista con la misma publicación, donde añadió que la boda oficial será “dentro de un año, el próximo verano”.

“No tengo problemas con ninguno de mis exnovios pero no invitaría a ninguno de ellos a mi boda, porque no tenemos relación” declaró Chenoa a la revista “Hola”

“Miguel y yo ya hemos hecho un acto de puro amor, ya hemos tenido un ‘sí quiero’ en toda regla” explicó en una entrevista con “Hola”, donde posó vestida de blanco como una novia: “me doy por casada con él durante el confinamiento”, añadió.

Así, pese a tener que esperar para hacerlo oficial, la cantante no ha perdido los motivos para celebrar: nuevo álbum, el cumpleaños de su futuro marido, su propio 45 cumpleaños, y una “no boda” cuya celebración real ya tiene fecha: “nos casaremos dentro de un año, el próximo verano” dijo para el mismo medio.