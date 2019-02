A ritmo del mejor rock de la banda Queen comenzó la 91 entrega del premio Oscar, desde el teatro Dolby de Los Ángeles.

La banda británica junto al cantante Adam Lambert interpretaron segmentos de los clásicos “We Will Rock You” y “We Are the Champions”, a modo de tributo al filme “Bohemian Rhapsody” que retrata la etapa de gloria de la banda y de su cantante el fenecido Freddie Mercury.

Las comediantes Tina Fey Maya Rudolph y Amy Poehler estuvieron a cargo de presentar el primer premio no sin antes hacer un pase de comedia recordando entre otros asuntos que “México no construirá el muro” en alusión a la promesa no cumplida del presidente Donald Trump.

Mira aquí la fotogalería

El primer premio en ser entregado en la noche fue el de Mejor Actriz Secundaria, que recayó en Regina King por la película “If Beale Street Could Talk”.

King aseguró estar honrada de representar a James Baldwin, el fenecido autor de la novela en la que se basa el filme y dedicó el premio a su mama a la que agradeció “Por enseñarme que Dios siempre guía mi vida”.

Jason Momoa y Helen Mirren presentaron el Oscar al Mejor Documental que recayó en “Free Solo”.