Más allá del título que la convierte en la representante de la belleza puertorriqueña, Madison Anderson Berríos, Miss Universe Puerto Rico 2019, también recibió otros obsequios que le otorgaron oficialmente esta mañana en El San Juan Hotel.

Más de una veintena de auspiciadores se unieron para honrar a la reina de belleza, que dijo estar preparándose fuertemente para traer a Puerto Rico la sexta corona del certamen de Miss Universe Puerto Rico 2019.

“Muchas gracias. Me siento muy contenta de poder caminar este camino con ustedes a mi lado para lograr la sexta corona para Puerto Rico”, dijo la joven emocionada hasta las lágrimas.

Mientras que Denise Quiñones, directora del certamen local, destacó que la totalidad de los premios permitirán que la nueva reina pueda disfrutar de su año de reinado y, a la vez, prepararse para el concurso internacional que todavía no tiene fecha ni se ha anunciado en qué país se efectuará.

Entre los premios recibidos, valorados en cerca de $400,000, se encuentran:

1. Un automóvil Eclipse Cross 2019 obsequiado por Mitsubishi Motor Sales of Caribbean, Inc.

2. Un certificado de $5,000 para productos de L’Oreal Paris.

3. Servicio de televisión por satélite por dos años de Dish.

4. Un iPhone XR con servicio por un año de Claro.

5. $2,000 y un certificado de $1,000 de productos Goya para usarlo en un año.

6. Un certificado de $5,000 para la compra de productos para el hogar, cortesía de Berrios Ashley Furniture.

7. Un certificado de $2,500 para la compra de calzado en las tiendas Novus.

8. BMedia le obsequió el uso de seis “billboards” para cualquier entidad benéfica o negocio que desee emprender.

9. San Patricio Plaza le otorgó un certificado de $5,800 para compras.

10. El salón de belleza B It Salon le dio como premio un año de servicios de cuidado del cabello y maquillaje.

11. Lido Jewelers le regaló un par de pantallas de la marca MCL.

12. Wanda González Clinique le obsequió un año de tratamientos para la piel y el cuerpo.

13. Un año de entrenamiento personal en el gimnasio Cuerpos Fitness Club.

14. El cirujano plástico Carlos Portocarrero le regaló una evaluación gratuita y productos para el cuerpo de su clínica Body by Porto.

15. Aba Beauty le ofrecerá gratuitamente depilación láser para todo el cuerpo.

16. Como premio, Madison asistirá al West New York Fashion Week con una estadía de tres días y gastos pagos.

17. Comidas nutritivas por todo un año de parte de Diet Home.

18. Un certificado de $2,000 de la tienda Totto.

19. Cuidados de salud por un año de San Jorge Children & Women’s Hospital.

20. Un certificado de $2,500 para la compra de ropa interior y lencería de Blossom Boutique.

21. Una estadía de tres días y dos noches, con cena en el restaurante Caña by Julliana González y el uso de los servicios del Well & Being Spa.