Triste por demás todo lo que està sucediendo en mi país. No puedo mantenerme al margen y callada, porque soy parte del sufrimiento de un pueblo que vive incertidumbre, que se cuestionan diariamente si va a verse afectado su plan de retiro, que si su escuela recibirá los fondos, que si al fin les llegará el dinero para reparar su casa luego de un huracán que pasó hace casi 2 años ya. Nosotros hemos colocado a estos personajes que han mostrado incompetencia y falta de respeto hacia el dinero que se les ha entregado para administrar un pueblo. Debemos entender algo de una vez y por todas... Somos los jefes de estas personas, nosotros los subimos allí, les dimos el poder de manejar nuestro país. Tenemos el mismo derecho de manifestarnos, de indigarnos y de exigir. No nos quedemos sentados frente a la tele viendo como todo pasa, usa tus redes, tu voz, lee, edùcate sobre quienes son estos personajes y haz tu lista de notas.. el próximo noviembre EJERCE TU VOTO con sabiduria, con conocimiento y responsabilidad. y hoy??? sal a la calle y muestra tu indignaciòn, manifiestate!Cuentan conmigo siempre! Vamos a mostrar que podemos limpiar la casa!! Aquí no se trata de partidos ni de bandos, robar es robar en cualquier color y en cualquier ideología!!! #elquenoquiereasupatrianoquiereasumadre