El exponente urbano Daddy Yankee y su esposa Mireddys González están hoy de aniversario de bodas de plata.

El matrimonio festeja 25 años de casados y el reguetonero publicó un emotivo mensaje dedicado a su compañera sentimental en Instagram, acompañado de una foto de la pareja en el inicio de su relación.

En el escrito, la voz de “Dura” hizo una coyuntura con la crisis de salud global que enfrentamos por la pandemia COVID-19 que ha puesto a la isla en una cuarentena y toque de queda hasta el 30 de marzo.

“Una reina cree en ti, no te desanima. Una reina es leal, no piensa en traición. Una reina es como el ajedrez, siempre protege a su rey. Una reina como la que Dios me regaló no la cambió por nada en el mundo. Hoy esta reina y yo cumplimos #25 años de casados. Quizás mis fans me conozcan por ser el mejor, pero yo soy fan de ella y te puedo dar fe, que ella es la mejor. En estos tiempos difíciles, sigo contagiado con su amor y ella es mi CORONA!”, escribió el artista en su cuenta de red social.

La esposa del "Big Boss" siempre ha sido la mano derecha en el aspecto personal y en la carrera del artista al procurar el bienestar de él y su familia.

González respondió el mensaje de su esposo en la red social. "Amor, respeto y admiración es lo que siento por ti. Eres el esposo soñado por cualquier mujer ", escribió la esposa del cantante.

El intérprete siempre ha sido muy celoso con la intimidad de su relación y la de sus tres hijos: Jesaaelys, Yamilet y Jeremy. El matrimonio se casó bien joven, Yankee apenas tenía 17 años y vivieron en un principio en la comunidad de Villa Kennedy en San Juan.