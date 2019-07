Buenas noticias para Danielle Brooks, quien da vida a Taystee en la serie “Orange Is The New Black”, y es que la actriz compartió con sus seguidores de Instagram que está esperando su primer hijo.

Brooks recurrió a dicha red social para anunciar la feliz noticia y detallar que tiene cinco meses de embarazo. Para ello subió una fotografía a la que acompañó del texto: "Estoy encantada de compartir esta noticias con todos ustedes. ¡Estoy felizmente embarazada! ”

Como era de esperarse, la reacción de sus más de 2.4 millones de seguidores no se hizo esperar y la imagen logró superar los 650,000 “me gusta” y se llenó de cientos de felicitaciones.

En una segunda foto, subida a sus historias de Instagram, se pudo ver la futura mamá posando con su camisa levantada para mostrar su pancita, donde compartió que ella tiene 20 semanas de embarazo.

Incluso, sus compañeras de reparto, Jackie Cruz y Natasha Lyonne, aprovecharon para expresarle lo contentas que están con la noticia.

Danielle siempre ha sido muy celosa de su vida privada, es por eso que se desconoce la identidad del padre del bebé, aunque no pudo aguantarse las ganas de compartir con sus fans este momento tan emotivo para ella.