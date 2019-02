Que tomen el ejemplo de ella, dijo la exreina de belleza Dayanara Torres, quien se encuentra enfrentando un cáncer de piel desde que le fue descubierto hace tan sólo unas semanas.

De hecho, el 20 de febrero se prepara para iniciar otra serie de tratamientos para erradicar el mal. En la operación anterior le quitaron dos ganglios malignos. La actriz y animadora reveló en un vídeo publicado en sus redes sociales que reconocía que hacía tiempo había notado una mancha en la parte trasera de una rodilla a la que no le hizo caso.

‘Uno piensa que esto es fácil, que el cáncer de piel se remueve y ya, pero es peor porque corre por todo tu cuerpo y se estaciona donde le da la gana, en los órganos, en otras partes de tu cuerpo. Lo malo es que yo lo dejé pasar por siete años porque no me preocupé”, comentó la jueza de “Mira quien baila” al programa “Lo sé todo” de WAPA TV cuando llegaba al aeropuerto a Puerto Rico en silla de ruedas.

Confesó que está pasando por “un momento bien, bien difícil, pero el cariño de la gente y las oraciones… jamás pensé tanto cariño y oraciones, y me siento querida”.

Habló igualmente de sus hijos y como han tomado un proceso tan doloroso.

“Están asustados, algo muy normal porque son niños y la palabra asusta, pero ellos saben que yo no me detengo y de todas me he levantado… Voy a salir de esto bien y tengo mis oraciones en las manos de Dios”.

“Quizá tuve que pasar por esto para que otras personas se den cuenta lo importante que es cuidarse a uno mismo”, compartió la artista a su llegada a Puerto Rico en el fin de semana para cumplir con sus compromisos con una firma de cosméticos para la cual está contratada.

Las primeras intervenciones a que sometieron a la querida modelo puertorriqueña hubo que suturar hasta 77 puntos en la rodilla, y “me duele” reveló.