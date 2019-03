View this post on Instagram

Dale Re-post Salvemos Vidas! Please Re-post Save Lives! #Melanoma #Cancer A- Asimetría B- Bordes irregulares C- Colores diferentes en él D- Diámetro E- Evolución en tamaño, crecimiento ?? A- Asymmetry B- Borders (irregular Borders) C- Colors (different colors in it) D- Diameter (bigger than a regular mole) E- Evolution (grows in size) . #UnidosContraElMelanoma #Awareness #CorreLaVoz #Concientizar #CancerAwareness @doctorcampos