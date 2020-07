La pandemia del COVID-19 ha traído mucha preocupación en las personas, particularmente para aquellos con enfermedades crónicas y los que han sido diagnosticados con cáncer, cuyo sistema inmunológico está comprometido, lo que dificulta que su cuerpo combata enfermedades e infecciones.

Al comienzo de la cuarentena, la exhortación de la Miss Universo 1993, Dayanara Torres, a través de su cuenta de Instagram fue de mantener aún más fuertes los vínculos familiares y procurar el autocuidado durante los días que haya que permenecer en aislamiento.

Dayanara, quien el 5 de febrero de 2019 captó la atención local e internacional tras anunciar su diagnóstico de cáncer de piel tipo melanoma para el que ha recibido tratamiento por aproximadamente un año, ayer hizo otra aparición en su cuenta de Instagram en la que solicita el uso de la mascarilla con el fin de que todos se puedan proteger y recordó que su sistema inmunológico está comprometido.

“Do it for me… I do it for you! Mi sistema inmunológico está comprometido. Yo la uso y te protejo a ti... no harías lo mismo por mí? Usa tu mascarilla por el bien de todos...”, escribió a la vez que le dio el crédito a la diseñadora puertorriqueña Stella Nolasco por la confección de la mascarilla con la que aparece en la foto.