El enlace matrimonial entre la ex Miss Universe Dayanara Torres y su comprometido Louis D’Esposito sería una ceremonia íntima y en un lugar rodeado de verdor y naturaleza.

Al menos ese es el deseo de la beldad puertorriqueña, luego de su compromiso matrimonial en octubre con el copresidente de Marvel Studios y productor, quien la sorprendió con un anillo de diamantes durante la celebración de cumpleaños de Torres.

La jueza del programa “Mira quien baila” reveló los detalles de su boda en un vídeo para Mezcal Entertainment que circula en Internet.

No obstante, aclaró que aún no tiene fecha e indicó que trataría de una boda pequeña.

“No, yo creo que esta vez algo más íntimo, más pequeño. A veces pienso, a mí me gustan mucho las montañas, el bosque, mucho verdor, de verdad que todavía no sé”, detalló la madre de los adolescentes Ryan, de 15 años, y Christian, de 17. Ambos jóvenes son producto de su matrimonio con el cantante puertorriqueño Marc Anthony.

De hecho, el compromiso matrimonial fue muy especial para Torres, ya que su novio le pidió primero visto bueno a sus hijos y a su progenitora antes de la entrega del diamante cuadrado.

La modelo aclaró que la boda no será hasta tanto culmine su labor en el programa televisivo “Mira quién baila”.

“No, es que no he pensado (fecha de boda), lo que pasa es que pasó todo tan rápido y luego fui a Europa para las navidades. Llegué directo a Miami a Mira quién baila, así que hasta que no pasen las seis semanas de “MQB”, no voy a poder enfocarme en eso”, confesó Torres quien aseguró que vive el momento más feliz de su vida al salir de su casa y tener un balance entre su familia, el amor y su agenda laboral.

En cuanto a la relación entre su novio y sus hijos comentó que “más felices no pueden estar, lo adoran”.

“Es un hombre tan dulce, que los escucha, les da consejos a cada rato, o si no, se los lleva a cenar para hablar simplemente con ellos, se llevan demasiado; ¡ha sido increíble! Yo sabía que quizá sí me había tardado en encontrar esa persona, pero era porque la persona correcta iba a llegar, en el momento que tenía que llegar, y acaba de llegar”, acotó con ilusión la modelo.