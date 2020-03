La actriz Yamaris Latorre está de luto ante la inesperada muerte de su hermano Rubén Latorre, confirmó la propia actriz a través de un mensaje en Facebook.

He aquí el mensaje que le dedicó la actriz a su hermano mayor:

"Hermano que hoy te nos fuiste…así te quiero recordar:

…con la sonrisa traviesa que antecedía a tus travesuras

…con el chiste en la lengua dispuesto a destrozar al primer malhumorado

…sin camisa

…sin miedo

…montado en algo…un caballo, una patineta, un Go-car, un triciclo o un carro con la música alta

…bailando…siempre bailando

…describiendo a alguna especie animal

…confabulando con tus amigos

…defendiendo a Puerto Rico, sus aguas, sus montañas, sus cuevas, sus aguas, sus aguas, sus aguas

…viendo películas de misterio

…comiendo pique

…enseñando fotos de tus hijos

…buceando o en alguna aventura

...echándonos los brazos por los hombros

…desarmando piezas de algún aparato tecnológico para volverlas a armar…

y al final, aunque no te haya dado tiempo de encontrar tus piezas perdidas… sabemos que donde estas, las has descubierto y las has podido armar …y encontrar la PAZ. Nunca te podré olvidar. Te amo

Estamos destruidos... tú nos sabrás alegrar desde allá y nos ayudarás reparar nuestras piezas rotas

PD: El coronavirus queda en deuda conmigo, pues, cuando nos vimos estos pasados días, no te pude abrazar… Abrázame en sueños por favor"

El hermano de la actriz falleció esta mañana en Bayamón y se desconoce las causas de su deceso.

La actriz y su familia apenas están procesando la partida física y según informó un allegado a El Nuevo Día se encuentran muy afectados.

Parte de la familia de la actriz se encuentra en Estados Unidos. Al hermano de Latorre le sobreviven dos hijos que residen en Estados Unidos.

La también productora estuvo esta semana celebrando el cumpleaños de su compañero en medio de la cuarentena que enfrenta la isla hasta el 12 de abril para evitar la propagación del coronavirus en la isla. La actriz publicó un mensaje en su cuenta de Twitter para felicitar a su esposo.