La cantante Demi Lovato lleva una vida marcada de altibajos; sin embargo, ha demostrado que cuando se lo propone puede lograr grandes cosas. Ahora, la intérprete de "Sorry not sorry" celebró sus seis meses de sobriedad con una sorpresa.

A través de sus historias de Instagram, Demi Lovato compartió dos fotografías de las sorpresas que le preparó su equipo de trabajo a manera de celebración.

En la primera imagen, se puede ver un pedazo de torta Funfetti de la famosa panadería Susiecakes en Studio City, California. Junto al pastel, su equipo le dejó un sentido mensaje. “Felices 6 meses. ¡Estamos muy orgullosos de ti!”.

La cantante Demi Lovato compartió esta imagen en sus historias de Instagram. (Captura)

En la siguiente instantánea compartida en las historias de Instagram de la artista Demi Lovato, se puede apreciar un llavero que tiene grabada la frase: “Six Months”, haciendo referencia al tiempo que lleva sobria.

Esta fue la segunda sorpresa que Demi Lovato mostró en Instagram. (Captura)

Hace seis meses, la cantante Demi Lovato, de 26 años, fue trasladada a un hospital de emergencia tras haber sufrido una sobredosis que casi le cuesta la vida en su propia mansión.

Tras ser intervenida, Demi Lovato fue hospitalizada por casi tres semanas, antes de ingresar a un tratamiento especializado para tratar su adicción al alcohol y las drogas.

En esta nueva etapa, Demi Lovato se ha refugiado en sus familiares y amigos más cercanos, quienes la apoyaron durante su difícil lucha. Tal y como ella prometió a través de su Instagram, Demi sigue trabajando en su “mente, cuerpo y alma”.