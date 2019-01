La cantante estadounidense Demi Lovato, que vivió en el 2018 momentos difíciles, tiene claro que ahora lo más importante es seguir su recuperación, luego de la sobredosis de droga que la puso al borde de la muerte, y de la que está dispuesta a hablar cuando esté lista.

Así lo manifestó la artista de 26 años en su cuenta de Twitter, la que ha retomado poco a poco para mantener al día a sus seguidores, que han estado al pendiente de ella.

"Estoy tan agradecida por las lecciones que he aprendido... Jamás volveré a olvidarme de valorar ni un solo día de mi vida, ni siquiera los malos", posteó recientemente la ex estrella de Disney en la red social.

Y es que la cantante pasó casi dos semanas internada en el hospital Cedars-Sinai de Los Ángeles, California, tras la sobredosis de droga que sufrió el 24 de julio, que la tuvo al borde de la muerte.

Los primeros reportes de la prensa de espectáculos destacaron que la cantante había consumido heroína.

Semanas después, TMZ, sitio especializado en celebridades reveló que Lovato consumió oxicodona, que es un analgésico opioide, pero al parecer estaba mezclado con fentanilo, un narcótico sintético opioide.

Hasta el momento, la cantante no ha hecho oficial qué sustancia consumió, pero manifestó recientemente en su cuenta de Twitter que revelará todos los detalles cuando se sienta preparada. Por el momento está dedicada en cuerpo y alma a su recuperación.

"Algún día le contaré al mundo qué sucedió exactamente, por qué y cómo es mi vida a día de hoy... Pero hasta que me sienta lista para compartirlo", aseguró Demi.

