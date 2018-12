La directora nacional de Miss Universe Puerto Rico, Denise Quiñones, reaccionó esta tarde a la caída de la representante puertorriqueña Kiara Liz Ortega durante su presentación en la gala especial de trajes típicos de la competencia Miss Universe 2018 en Tailandia.

"Esto no perjudica para nada la ejecución de Kiara en el certamen. Clark (Clark Yvor, director de imagen de Miss Universe Puerto Rico) logró hablar un momento con ella y estaba calmada", aseguró en declaraciones escritas la Miss Universe 2001.

Ortega salió al escenario y presentó su traje confeccionado por el diseñador Joshuan Aponte con mucha elegancia, pero en su caminata de regreso se tropezó con la parte inferior del traje y cayó de rodillas. La joven decidió esperar por uno de los empleados de producción para reincorporarse.

"Ahí mucha gente del público estaban locos con Kiara desde que entró hasta que salió de escena. Un apoyo brutal. Eso fue lo que se vio y se sintió", puntualizó Quiñones.

Por su parte, Kiara compartió un mensaje en Instagram que leía "Puerto Rico se levantó", acompañado de un emoji riéndose, dando la impresión de que tomó el suceso con humor.

Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar y muchos destacaron el temple que la joven mantuvo en los segundos que estuvo de rodillas ante miles de personas.

A su vez, también se ha destacado un vídeo de la cuenta oficial en Twitter de Miss Universe, en el que se le ve preparando por sí misma el montaje del emblemático atuendo.

