La exreina de belleza Denise Quiñones negó los rumores que se desataron en los últimos días en las redes sociales sobre su supuesta renuncia a las labores como directora de Miss Universe Puerto Rico, posición que ocupa desde hace cerca de dos años, cuando la franquicia del certamen pasó a manos de Wapa Televisión.

La información partió de un supuesto desacuerdo de Quiñones con relación a una decisión tomada en el departamento de producción del canal.

“Esos son rumores, hasta que yo no diga nada oficial eso son rumores. Estoy enfocada con Madison Anderson Berríos -Miss Universe Puerto Rico 2019- y con mi equipo. Estamos dando todo por ella y para ella”, afirmó la actriz quien agregó que se siente cómoda “con el trabajo que estamos haciendo, con la organización que hemos creado y que me hayan permitido llevar hasta ahora esa misión que es lo importante. Es un equipo extraordinario”.

Al este diario insistir en si ha pensado renunciar al quedar fuera su productora Paola Portilla, dijo que no sabía.

“Todavía no sé. Yo no estoy pendiente a nada más que no sea a Madison. No estoy pensando en qué voy a pensar después, ni en mi próximo concurso. Estoy totalmente enfocada en Madison, en que nos queda poco tiempo y estoy ilusionada con ella, agradecida del trabajo que ella está haciendo y en que lo está haciendo ilusionada por ver si nos puede traer esa corona. Está entre la preparación y trabajando con su causa con el tema de la violencia de género contra la mujer. Está tomando clases de lunes a sábado sin parar”, aseveró la Miss Universe 2001.

Aclarado este asunto, la actriz y cantante se concentra también en promocionar la película “Prótesis”, de la que es protagonista, con una trama llena de humor negro, que finalmente ve la luz con su estreno en los cines de Puerto Rico el jueves 3 de octubre.

El filme cuenta con la destacada actuación del comediante y libretista Emmanuel “Sunshine” Logroño y es protagonizada también por el actor Carlos Marchand.

“No puedo creer que ya estamos aquí, esperamos un ratito (dos años), pero llegó el momento. Desde que llegó la oportunidad, me encantó la historia y el concepto. Es un humor negro y eso me fascina. Hace mucho que ese tipo de humor no se trabaja en la pantalla grande y eso fue lo primero que me atrajo”, asevera Denise.

Igualmente la también cantante está encantada con su personaje.

“Me dio la oportunidad de hacer un personaje bien excéntrico como para uno liberarse y ser media ‘esloquillá’. Esta en pelucas todo el tiempo en distintos colores acorde a su ropa para ‘estar bien combinada’. Eso es por la inspiración de su madre que era súper fan de Celia Cruz. Es una persona bien abierta que dice las cosas como son o lo primero que se le ocurre, es bien transparente en ese sentido”.

Denise asegura que ella es más introvertida que el personaje.

“Pero tengo otra parte que una vez me siento cómoda con la gente alrededor mío y el ambiente donde estoy soy sumamente esloquillá, me gusta hace monerías y cosas estúpidas que a mí me parecen graciosas”.

La actriz interpreta a la novia del personaje principal, que interpreta Carlos Marchand, y tienen muchos choques.

“Él es todo lo contrario a ella, es una persona completamente tímida que vive en su propio mundo y le cuesta mucho salir; vive encerrado en su exterior, y hay algo de él que le causa hasta miedo y al mismo tiempo le atrae. Así van creando esta relación de dos personajes que parece que no son nada compatibles, pero van encontrado los puntos que les unen”.