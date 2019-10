A poco más de un mes para que se celebre el concurso de Miss Universe, la organización aún no ha anunciado oficialmente la sede del evento que ya cuenta con 83 candidatas.

La falta de información confirmada sobre la competencia internacional ha provocado todo tipo de especulación, desde que sería en Atlanta en diciembre, en Filipinas en enero del 2020 o en Las Vegas y preocupación ante la dificultad que podrían enfrentar las delegaciones de algunas candidatas para tramitar el viaje.

Esta semana, se anunció que el concurso en que la joven de madre puertorriqueña Madison Anderson Berríos buscará traer la sexta corona a Puerto Rico será el 8 de diciembre.

La directora de Miss Universe Puerto Rico, Denise Quiñones, confirmó hoy a El Nuevo Día que aún esperan saber cuál será la ciudad de los Estados Unidos que se convertirá en la sede del certamen internacional. Aunque suena fuertemente Las Vegas, Quiñones aseguró que todavía la organización internacional de Miss Universe no le ha notificado a la franquicia local.

La última vez que se celebró Miss Universo en los Estados Unidos fue en 2016, precisamente en Las Vegas.

No obstante, confía en que el hecho de que aún no conozcan la sede, no afectará la proyección de Madison en el concurso. De igual forma, aseguró que el que sea en Estados Unidos no representa una ventaja para Madison, residente de Florida, ya que la reina de belleza se preparó para la competencia sin importar el destino.

“Solamente tenemos que será en Estados Unidos. El año pasado, fue igual. La notificación fue como para esta fecha. Nos sentimos muy confiados con la preparación de nuestra reina para el certamen internacional. Ella está lista y tiene todo para ganar en cualquier parte del mundo que el certamen se vaya a realizar. Estamos bien satisfechos con la labor que se está haciendo y ella se siente segura independientemente del lugar que sea. La personalidad y la pasión con la que trabaja la definen. Madison tiene un ángel y es de las personas que entran a un cuarto o a un evento y la tienes que mirar. Al hablar con ella te enamoras de ella por el brillo, la magia, su humildad y la pasión que proyecta”, afirmó la Miss Universe 2001 en entrevista telefónica.

Sobre si el resto de las candidatas pudiese enfrentar algún problema para llegar al evento, la directora dijo desconocer los detalles y requisitos que deben cumplir los ciudadanos de cada país para entrar a Estados Unidos.

Por ejemplo, según el Miami Herald una candidata como la de Haití, Gabriela Clesca Vallejo, pudiera tener problemas para entrar a Estados Unidos por el tiempo que requiere tramitar la visa que puede tomar hasta 274 días.

En ese sentido Quiñones recordó que el año pasado el tiempo de preparativos fue sumamente corto, ya que el certamen local fue en septiembre y la ex Miss Puerto Rico, Kiara Liz Ortega, compitió en diciembre en Tailandia.

La experiencia de Quiñones como reina universal le permite asesorar a nuestra representante boricua, aún cuando la candidata tenga todo para realizar un rol significativo en el concurso internacional.