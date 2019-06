El cantautor Draco Rosa reveló en la tarde de ayer las razones para su separación matrimonial con su esposa Ángela Alvarado en medio del amor que asegura siente por ella y sus hijos.

“A Ángela yo la amo y a los nenes. Sé que esto es un momento muy difícil, somos una familia muy unida. Es un proceso y tengo que buscar mi norte… es algo muy personal”, declaró el artista en entrevista con el programa “Dando Candela” de Telemundo desde el aeropuerto Luis Muñoz Marín en Carolina.

El matrimonio de 28 años inició los trámites de divorcio. El artista puertorriqueño atribuyó su ruptura al proceso personal que experimenta al ser recipiente de un trasplante de médula ósea.

Al parecer, y por sus declaraciones, el cantante ha experimentado muchos cambios emocionales desde que le hicieron el trasplante alogénico en el 2014.

“Ahora me voy a unos retiros para entender el proceso, pero los amo a todos ellos. Es una búsqueda personal. Lo difícil es entender algo adentro de mi ser. Simplificarlo a una ruptura no es. Profundizar es (hablar y entender) el trasplante alogénico de médula. Es un momento de intuición que me dice ‘papi es otra hora de caminar’ de encontrar un norte y seguir con mis responsabilidades. Los amo”, reveló el artista padre de los jóvenes Revel Rosa y Redamo Rosa.

En abril de 2011, el cantante puertorriqueño fue diagnosticado con un linfoma no Hodgkin cerca del hígado. La pareja enfrentó la enfermedad y todos los cambios que se desarrollaron durante su tratamiento. En el 2018, el vocalista anunció estar libre de cáncer.

En medio de crisis de salud, Draco se mudó a Puerto Rico y se estableció en Utuado, donde adquirió la finca Horizonte la que desarrolla con éxito en el campo de frutos. De igual forma, sigue trabajando en la música desde el estudio de grabación en Utuado. Entretanto, sus hijos y su esposa permanecen en Los Ángeles.

El artista reconoció que estar en la isla le viene muy bien para su “sanación”. “Tengo deseo de estar acá permanente. Me viene bien estar en Puerto Rico”.

No obstante, en su búsqueda de adquirir fortaleza emocional sostuvo que estaría fuera de la isla.

“El amor nunca muere ni las almas”, concluyó el compositor de "Vagabundo".