La actriz mexicana Eiza González sorprendió a sus fans al revelar que el 2018 fue un año muy difícil para ella tanto a nivel personal como profesional, ya que durante la grabación de una película (la cual no reveló) se accidentó, y sufrió doble fractura de clavícula.

Esta situación repercutió más de lo que Eiza González esperaba, ya que tuvo que esconder su dolor para no perder oportunidades laborales en Estados Unidos, donde radica desde hace varios años.

Fue a través de su cuenta de Instagram que la actriz de 28 años informó a sus seguidores los momentos difíciles que vivió durante el 2018, tras su accidente y enfrentar la situación sola.

"El último año de mi vida ha sido uno de los más difíciles. Tuve un accidente mientras trabajaba y terminé en el hospital con una doble fractura de clavícula. Estaba sola y lejos de casa. Lo guardé en secreto por muchas razones", escribió la actriz de "Baby Driver".

"Tenía tanto qué perder, incluyendo una gran vida de trabajos cambiantes. Me había estado preparando físicamente para ellos y ni siquiera podía alimentarme o bañarme”, indicó la artista, sin dar mayores datos en qué proyecto se accidentó.

Pero la mexicana estuvo muy activa el año pasado, ya que participó en varias producciones que están por estrenarse este 2019, "Paradise Hills", "Alitta: Battle Angel", y "She’s Missing", sin embargo González omitió los proyectos de los que formó parte.

Indicó en su extenso mensaje que pese a la fractura, ella siguió trabajando y soportando el dolor, pues ella quería cumplir con sus compromisos de trabajo.

“En un momento crucial, estaba completamente inmóvil. Me esforcé tanto para salvarlo todo, viajé herida por todo el mundo para no perder nada, me esforcé por mantener mi agenda igual, el tiempo no estaba de mi lado en cuanto a la recuperación, e incluso bailé sin que nadie supiera que estaba lastimada", indicó la estrella mexicana.

La mexicana publicó junto al mensaje una imagen de la radiografía de su lesión.

El post lleva más de 74,000 me gusta.

González comentó en la red social que vivió momentos insospechados, por exigirse demasiado, ya que a pesar de su lesión ella no dejó de lado su trabajo, pero llegó el momento en que emocionalmente y físicamente ya no podía más.

“Debido al dolor, estaba entrando en pánico. Me esforcé tanto, fue tan difícil, pero mi cuerpo estaba fuera de mi control y tuve que aceptarlo. Eventualmente perdí cada cosa que había estado matándome durante el último año. Todo. Me sentí lo más débil que jamás me he sentido. Abajo y derrotada, tanto física como mentalmente. Me sentí tan perdida”, indicó.

Reconoció que fue dura con ella misma, que se exigió demasiado y eso la llevó al límite, pero también dijo que ahora regresaba más renovada que nunca.

"Comparto esto no para que se sientan mal por mí, sino para compartir cómo esto puede hacerte más fuerte. Entrega. Tuve que aceptar el hecho de que todo se había ido, mientras estaba acostada en una cama todos los días, durante meses. El hueso roto era una metáfora, me rompió por completo. Pero la batalla más grande fue pelear mi mente. Lo más difícil fue no caer en la depresión. Soy tan dura conmigo misma. Nunca me doy un poco de tregua, aseguró la protagonista de la telenovela "Lola, érase una vez".

A pesar de los momentos difíciles que pasó, Eiza dijo que todo suma a la experiencia de vida, y que ahora en lugar de pensar en las cosas que perdió, está enfocada en el futuro.

"Pero después de meses de recuperación, en lugar de centrarme en lo que perdí, lo único que quiero es felicitarme por ser lo suficientemente fuerte y dar todo lo que tenía, cada momento y logro que pude. Estoy suficientemente bien", explicó a sus seguidores.

"Nunca fui más consciente de lo bendecida que soy por estar sana y viva. Admiro a cada persona que lucha por su salud mental y física cada día. Les tengo mucho respeto", precisó.

Este año, estoy empezando desde cero. Soy más fuerte que nunca y tú también. Nada es más fuerte que una persona rota que se reconstruye a sí misma. Lo tienes. Puedes empezar de nuevo. Comparte tu historia para ayudar a otros. No están solos", finalizó el post de la actriz mexicana, quien recibió el apoyo de sus seguidores.

"Dios te cuide. Ánimo. Échale ganas", son algunos de los comentarios que le dejaron sus fans.