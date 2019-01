Tras afirmar que Luisito Rey le pidió ayuda para asesinar a Marcela Basteri, el actor mexicano Andrés García hace otra revelación y asegura que sabe dónde mataron y enterraron a la mamá de Luis Miguel.

"Te voy a decir algo que a mí me tiene preocupado desde hace tiempo y te lo voy a decir por primera vez, no lo voy a decir completo porque quiero pensarlo muy bien, no quiero que se haga un sensacionalismo falso de esto, no tengo necesidad de ello", dijo en entrevista para el programa "Ventaneando", que se transmite por la Azteca América (en México).

"Yo estoy 90 por ciento casi seguro que sé dónde mataron a Marcela", aseguró el actor de 77 años, quien mantuvo una amistad muy estrecha con Luisito Rey, papá del intérprete de "La Incondicional".

Aunque García se reservó la ubicación exacta de donde supone fue asesinada Marcela Basteri, pero sí dejó claro que los hechos sucedieron en España.

García asegura que él estuvo en el lugar, donde cree que mataron a Basteri, y sus sospechas las fundamenta por la actitud extraña que mostró Luisito Rey y las otras personas que los acompañaron, pero no reveló los nombres.

El veterano actor también dejó claro que por el momento no revelará el lugar, para evitar el sensacionalismo, pero no descartó que algún día lo hará. Además porque se trata de la mamá de quien alguna vez fue su amigo (Luis Miguel).

"Se trata de la mamá de una persona que quise como un hijo", indicó García.

"Voy a dejar un espacio de tiempo porque tendría yo que contarles por qué tengo esa certeza, ¿Por qué? Porque yo fui a un lugar con Luis Rey, él me llevó más bien, junto con uno de sus hermanos y otra persona más, en otro país, por la actitud de esas tres personas yo creo que ahí sucedió el hecho y yo creo que hasta ahí la enterraron", precisó el actor mexicano.

No reveló más detalles de cómo fue la actitud que presentó el papá de Luis Miguel y las otras personas, pero asegura que se mostraron sospechosos.

El actor aseguró que por ser una situación delicada, tiene qué pensar cuándo revelará el lugar, ya que una vez que lo haga, las autoridades tendrían que iniciar una investigación para verificar si está enterrada ahí la mamá del cantante mexicano.

De acuerdo a lo revelado por la serie "Luis Miguel. La Serie", Marcela Basteri desapareció misteriosamente en 1986.

En declaraciones recientes, García aseguró que Luisito Rey le pidió ayuda para matar a la mamá de Luis Miguel, además calificó al papá del cantante mexicano como un mentiroso y manipulador.

"Era un mentiroso manipulador. Con tal de salirse con la suya, él inventaba lo que fuera y lo sabía hacer bien, era un gran mentiroso", afirmó.

Recordó que Luisito Rey le llamó por teléfono para decirle que necesitaba verlo en España porque Luis Miguel tenía problemas, pero una vez que llegó a ese país, se dio cuenta que todo era una mentira.

Lo que realmente quería Luisito Rey era que le ayudara a matar a Marcela Basteri.

"Hasta donde yo sé, ella se le estuvo escondiendo a Luis Rey mucho tiempo porque tenía miedo de que la matara", comentó García.

Hasta el momento, se desconoce el paradero de la mamá del intérprete de "Cuando Calienta el Sol".