Nueva York - Con un jurado de doce miembros y tres sustitutos ya conformado, el juicio por abusos sexuales contra el productor de cine Harvey Weinstein seguirá adelante mañana, miércoles, en Nueva York con los argumentos de apertura de la defensa y la Fiscalía, que este martes perfilaron sus estrategias ante el juez.

"Buena suerte, intentaremos superar esto", concluyó el magistrado James Burke después de tres horas de deliberaciones con los abogados del empresario y la acusación respecto a las pruebas que se podrán presentar en la sala, referentes a los cinco delitos de abusos sexuales que lo enfrentan a una posible cadena perpetua.

Uno de los defensores de Weinstein, Damon Cheronis, obtuvo la aprobación del juez para hablar mañana sobre los contenidos de "decenas y decenas" de correos electrónicos "amorosos" que las testigos supuestamente le enviaban al productor de Hollywood, con los que buscará sembrar la duda en el jurado.

Ante la oposición de la fiscal asistente Joan Illuzzi-Orbon a mostrar esos correos durante la presentación, Cheronis afirmó que la defensa va a responder a las testigos que han acusado a su cliente de abusos con sus "propias palabras", y dijo que algunas incluso "fanfarronearon por tener una relación sexual con él".

Además de las pruebas, las partes abordaron una cuestión que el juez dejó en el aire: si se mantendrá en el jurado a una mujer que prepara una novela sobre "hombres depredadores", a lo que objetó la defensa el viernes a posteriori tras quedar conformado el panel de doce miembros y tres sustitutos, tres menos de lo habitual.

Asimismo, y como se esperaba tras varias negativas previas, fue denegado el recurso de apelación de la defensa para trasladar el caso contra Weinstein a otro juzgado que estuviera lejos del "circo mediático" de Nueva York, como Albany o Suffolk, donde supuestamente habría menos periodistas y "prejuicios" contra su cliente.

El juez Burke, en una de sus negativas la semana pasada, destacó precisamente el "buen comportamiento" de la prensa durante una jornada de tantas en la selección del jurado cuando la sala del piso 15 de la corte donde se juzga a Weinstein estaba medio vacía.