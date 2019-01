En su 23 cumpleaños, el cantante V del grupo de K-pop BTS recibió un regalo tan inusual que ha captado la atención de sus miles de fanáticas. El registro del singular obsequio quedó de manifiesto en la red social Twitter.

El ARMY, como se le conoce a los fanáticos de BTS en el mundo, ha mostrado ser un grupo muy apasionado por la banda que nació en Corea del Sur en el 2013.

Relacionados: BTS superó a One Direction con su nueva película "Burn The Stage"

La usuaria de Twitter llamada Lunie acaba de regalarle una parcela de la Luna al popular V.

Sí, la seguidora de BTS publicó en un tuit donde muestra un certificado que acredita a Kim Tae-hyung (nombre verdadero de V) como dueño de una parte del satélite natural de la Tierra.

???? ???? ??????????????????: ?????????? ???????????????? @BTS_twt ??????



There is no material gift that can explain my love for you, so i bought you an acre of the moon. Everytime you’ll look up to the sky you’ll know there is a special place for you #TaehyungMayYouShineBright pic.twitter.com/ZolDTYQ2sO