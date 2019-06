View this post on Instagram

NO PUEDO CREER ESTA MIERDA ??: El locutor de radio Abdiel “The Lover Boy” falleció repentinamente en la madrugada de hoy, jueves a causa de un infarto. Así lo confirmó la policía en la mañana de hoy. Según la Oficina de Prensa de la Policía, el también animador fue trasladado al Guaynabo Medical donde se certificó su muerte. Abiel González Ríos, nombre de pila del locutor y que tenía 47 años, llegó solo al hospital. El médico de turno confirmó que se trató de un infarto masivo a las 3:49 a.m. Abdiel laboraba en la estación de SBS, Play 96.5, en el programa "El Jukeo". Vía @primerahora Descansa en paz compañero.