La beldad boricua Madison Anderson Berríos, fue recibida por su fanaticada hoy, lunes, en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, luego de realizar un excelente desempeño en el certamen Miss Universe 2019 al colocarse como primera finalista.

Al asomarse a eso de las 5:00 p.m. por las escaleras del terminal que la llevarían hasta donde estaba reunido el público para recibirla, Madison se llevó las manos a la cara en señal de sorpresa y se emocionó.

(Xavier J. Araújo Berríos)

"¡Llegué a Puerto Rico! Siento el calor y el amor de mi pueblo, de mi gente", fueron las primeras palabras que ofreció a periodistas que la abordaron a su llegada. Luego, agradeció en múltiples ocasiones el cariño del pueblo y destacó: "Aunque no tengo la corona, me siento que yo gané. Yo di todo. Estaba enfocada en hacer un buen papel y lo logré. Mira esto, qué orgullo... Yo no solamente fui a ganar la corona, sino fui a poner el nombre de Puerto Rico en alto. Yo gané el corazón de mi pueblo. Quiero seguir poniendo mi voz para hacer una diferencia en mi país", destacó.

A preguntas de periodistas sobre lo que significó el apoyo que recibió de los puertorriqueños en Atlanta, donde se celebró el certamen, aseguró que sintió que verdaderamente fue la representante de la diáspora. "Me sentí que yo soy realmente la representante de la diáspora y que la diáspora fue conmigo a celebrar", reiteró.

Pendiente a nuestra transmisión en vivo desde el aeropuerto:

Durante la competencia celebrada en los estudios de Tyler Perry, Madison quedó primera finalista. Esta ha sido la posición más alta alcanzada por una candidata puertorriqueña luego de que Zuleyka Rivera se coronara Miss Universe en 2006.

La directora del concurso local y ex Miss Universe, Denise Quiñones, se expresó orgullosa por el desempeño de Madison y destacó “la labor impecable que hizo, lo orgullosa que siento del equipo de trabajo. Ella arrasó”. Quiñones llegó con Madison esta tarde en el vuelo procedente de Atlanta.

Entre los presentes, se encontraba su maestra de español por los pasados tres meses en Panamerican Language, Amarylis Miranda. Al percatarse de su presencia entre la multitud, Madison paró y dijo: "yo quiero un abrazo" de la mujer a la que hizo responsable de que ella pudiera hablar español en tres meses.

En esta edición 68 del afamado concurso de belleza, Anderson Berríos iba en busca de la sexta corona universal para Puerto Rico. No obstante, fue la candidata de Sudáfrica, Zozibini Tunzi, una estudiante de relaciones públicas de 26 años de edad, quien anoche se coronó como la nueva reina universal, luego de mantener un consistente mensaje en favor de la diversidad y de emplazar al concurso a romper el estereotipo de la belleza al seleccionar una reina negra y con cabello corto.

Se trata de la primera representante de Sudáfrica negra en ganar la corona. Antes que ella, por el país africano ganaron Margaret Gardine, en 1978; y Demi-Leigh Nel-Peters, en 2017.

Desde su llegada a la competencia, Anderson Berríos se destacó por su belleza, simpatía y seguridad, así como en la pasarela. La espigada rubia se lució también al exhibir un ajuar con el que siempre se proyectó elegante y a la moda.

Madison entregó lo mejor de sí, desde el momento en el que ganó la corona nacional, superando muchos retos y detractores, manteniendo siempre una actitud positiva.

Siendo Toa Baja el municipio que representó en el certamen local, esta mañana el alcalde de Toa Baja, Bernando “Betito” Márquez, dijo en entrevista radial que coordinará con la gobernadora Wanda Vázquez la preparación de un gran recibimiento a la primera finalista de Miss Universe.