La exreina de belleza y abogada Alba Reyes, atacada en llanto, hizo hoy un llamado a la gobernadora Wanda Vázquez Garced para que no firme el proyecto de ley que se discute en la Legislatura que requiere que todo veredicto de culpabilidad de un jurado tenga que ser alcanzado de manera unánime de acuerdo a la determinación del Tribunal Supremo de Estados Unidos.

Las piezas legislativas radicadas son el proyecto del Senado 1590 y de la Cámara 2476, que además establecen que, para un veredicto de no culpabilidad, serán necesarios, como mínimo, nueve votos. Actualmente, ambos veredictos funcionan por mayoría, en jurados compuestos por 12 personas. De convertirse en ley estas medidas, cualquier convicto que está cumpliendo sentencia de reclusión a consecuencia de un veredicto que no fue unánime, podría presentar una moción para que se le celebre un nuevo juicio.

“La nueva jurisprudencia y el nuevo proyecto de ley que ya fue aprobado en Puerto Rico por el Senado y la Cámara que requiere unanimidad en las convicciones (sic) y lo que abre puertas a que los dos asesinos de mi mamá, cuyos veredictos no fueron unánimes, tengan derecho a un nuevo juicio. No tan solo eso, sino que tengan derecho a salir con fianza en lo que se celebra un nuevo juicio… esto no es Alba la reina de belleza, esto no es Alba la que estudió Derecho. Esto es Alba la que sobrevivió a un tiroteo y su madre fue asesinada frente a ella”, expresó hoy Reyes, visiblemente afectada a través de un Facebook Live, en el que afirmó que menos del 10% de los casos criminales se resuelven en la isla.

“En nombre de todas las víctimas de violencia y crimen… le pido que no nos hagan esto. Esto es atropello muy grande. Esto es cruel. Hago un llamado a la gobernadora Wanda Vázquez, ella que fue fiscal ya sabe lo difícil que es el trabajo de los fiscales en este país, a que no firme el proyecto de ley. Esto es revictimizarnos una y otra vez en un sistema que no protege a las víctimas de crimen. Esto no puede pasar. No puedo pasar por esto de nuevo. Esto es algo que no se supera”, pidió la abogada en medio de un llanto desconsolador.

Reyes es una de las cientos de víctimas del crimen en la isla, luego de que su madre Elena Santos Agosto, fuera asesinada en la sala de su hogar el 3 de junio de 2016 en la urbanización Treasure Valle, en Cidra, por sicarios que dispararon desde afuera.

Desde ese entonces, Reyes reclama justiciaen el caso de su madre, ya que todas las personas involucradas, según su denuncia, no han enfrentado justicia.

“Llevo cuatro años para que se haga justicia en el caso de mi mamá. Dos personas fueron convictas por ese asesinato y están cumpliendo cadena perpetua y los otros autores que estaban en el vehículo no han enfrentado juicio y tampoco nuestro vecino que fue el autor intelectual. Para los que no conocen mucho del caso. Esto fue un ataque de una disputa personal entre un vecino de mi familia… muchas personas intentaron manchar la reputación de mi familia y de mi papá y hermano. Pensamos que cosas así no tienen nada que ver con el bajo mundo y con el narcotráfico, pero lamentablemente estas cosas sí pasan”, alegó la segunda finalista de Miss Universe 2004.

En su reclamo, Reyes exhortó a los legisladores y líderes del país a “dejar a un lado sus convicciones religiosas” sobre las determinaciones de delitos y crimen.

Reyes narró cómo ha vivido cuatro años lleno de miedo, en los que tuvo que irse de la isla, dormir en moteles con su padre y hasta contratar seguridad privada. Reiteró que aún con órdenes de protección para ella y su familia ninguno se siente seguro en la isla.