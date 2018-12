La representante de Puerto Rico, Kiara Liz Ortega, de 24 años, ofreció anoche su opinión sobre cómo cree que debe ser el periodismo en el mundo tras formar parte de las cinco finalistas en el certamen de belleza Miss Universe 2018 celebrado en el escenario del IMPACT Arena en Bangkok, Tailandia.

"La prensa nos mantiene al tanto de las cosas que pasan en el mundo, creo que debe tener total libertad de publicar la realidad, sin dejar de ser sensibles y tener empatía porque hay mucha gente que sufre por los problemas que están pasando en el mundo", fue la respuesta que dio Puerto Rico, quien optó por contestar en español a diferencia de otros años.

Aunque Kiara Liz no recibió el aval del jurado de Miss Universe 2018 para ser la embajadora de la belleza a nivel mundial, la beldad lució segura durante el momento en donde las cinco semifinalistas del concurso deben demostrar sus conocimientos en temas generales. El jurado estuvo compuesto por siete mujeres.

Kiara Liz es la primera delegada boricua en entrar en el Top 5 desde Mayra Matos en 2009.

✉ Email Ne-Yo fue el encargado de poner la música de la noche. (The Associated Press)

Miss Vientam, H'Hen Nie, y Miss Venezuela, Sthefany Gutiérrez, entraron al grupo de las primeras 20. (The Associated Press)

Zoe Brunet, de Bélgica, integró el grupo de las primeras cinco provenientes de Europa. (The Associated Press)

Tamaryn Green, de Sudáfrica, desfiló con un espectacular traje de baño amarillo y unas alas doradas en los hombros. (The Associated Press)

Steven Harvy repitió como el presentador de la noche, aquí junto a la representante de Canadá, Marta Magdalena Stepien. (The Associated Press)

La boricua Kiara Liz Ortega llamó la atención al salir a la pasarela por su sonrisa y espontaneidad. (The Associated Press)

El concurso de belleza se celebró en el escenario del IMPACT Arena en Bangkok, Tailandia. (The Associated Press)

Manita Devkota, de Nepal, entró al grupo de las top 20. (The Associated Press)

Kiara Liz Ortega logró ser parte del selecto grupo de las primeras cinco. (The Associated Press)

Las últimas tres en quedar, de los 94 países y territorios que participaron, fueron Venezuela, Sudáfrica y Filipinas. (The Associated Press)

Ne-Yo acompaña a Miss Venezuela, quien terminó siendo eliminada en tercera posición. (The Associated Press)

Las tres finalistas del concurso. (The Associated Press)

Sthefany Gutiérrez no pudo traer la octava corona a su país. (The Associated Press)

Harvey durante la sección de pregunta a Sudáfrica. (The Associated Press)

La tensión en el escenario estaba en su máxima expresión. (The Associated Press)

Miss Filipinas grita de la emoción al escuchar que ganó. (The Associated Press)

Ganó la cuarta corona de este certamen de belleza para su país. (The Associated Press)

Fue coronada por Demi-Leigh Nel-Peters. (The Associated Press)

Saluda al público que estaba eufórico con el resultado final. (The Associated Press)

Una gesta similar protagonizó durante Miss Puerto Rico, cuando le tocó contestar en la ronda de las seis semifinalistas una pregunta del jurado Paul Anthony.

El creador de maquillajes le preguntó: “De tener la oportunidad de impulsar un proyecto a favor de las personas de tercera edad, ¿cuál sería?”.

“Yo… verdad, siempre, siempre esa ha sido una causa que yo he defendido a lo largo de mi vida. Le tengo mucho cariño, mucho respeto, a las personas mayores por su sabiduría y por todo lo que nos han enseñado, nos han cuidado en todo este tiempo. Han dedicado toda su vida a trabajar por nuestro país. Y, yo por lo menos, me gustaría incentivar, concientizar a las personas, a los jóvenes que están en las escuelas, que le dediquemos tiempo, que compartan. La calidad de tiempo es lo que importa, las risas, cuánto bailamos, cuánto reímos, cuánto compartimos con ellos. Yo creo que eso es lo que ellos se llevan a lo largo de su vida. Y podemos hacer, verdad, podemos hacerlos unas personas felices. Yo, por lo menos, en estos meses perdí a mi abuelita y me voy con la satisfacción de que yo compartí con ella todo el tiempo, la hice feliz. Me acuerdo de las risas compartidas, de las lágrimas, de todas las experiencias. Yo tengo eso, y yo quiero que ustedeslo tengas también”, contestó la soberana.

Mientras, en la última ronda la pregunta fue: “Si tuvieras la encomienda de escribir un libro para ser incluido en el sistema educativo del País y a nivel mundial, ¿cómo lo titularías y por qué?”.

“Sé tú, no dejes que nada te cambie. Yo creo que los jóvenes crecemos con estos estereotipos de personas que debemos ser. Debemos ser perfectos, debemos trabajar, debemos estudiar porque, si no, no somos personas decentes. Y no es así. A veces en la vida es difícil el camino, pero siempre se puede lograr. Tienes que ser tú, no cambiar, siempre tener mucha fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Tienen que ser seres de fe siempre y lograrán todo lo que se propongan”, contestó Kiara Liz.

Después de coronarse como Miss Puerto Rico, Kiara Liz recibió críticas positivas sobre su participación en los distintos eventos y fases preliminares de la competencia. Esto pese a la caída que sufrió durante la gala de trajes típicos.

La puertorriqueña arribará a Puerto Rico junto a su familia y su equipo de trabajo el miércoles, 19 de diciembre.

Al final, la corona se la llevó Miss Filipinas, Catriona Gray. La primera finalista fue Sudáfrica, Tamaryn Green, y luego le siguió Venezuela, Sthefany Gutiérrez.