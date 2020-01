Drew Barrymore, Lady Gaga y Julia Roberts son algunas de las famosas que utilizan su dinero para obras de beneficencia.

Aquí algunos artistas millonarios que prefieren vivir de manera sencilla.

Leonardo DiCaprio

Al actor le gusta "vivir tranquilamente" y ayudando al medio ambiente, razón por la cual, compro su auto eléctrico. Produjo el documental The 11th Hour, en 2007, además tiene una página web en la que comparte sus misiones en muchas partes del mundo tratando de concientizar a la gente.

Angelina Jolie

La actriz estadounidense ha tenido "grandes logros" en su profesión. Por la exitosa película ganó alrededor de 15 millones de dólares y su papel fue remunerado por 20 millones. No obstante su vida ha sido dedicada a la filantropía.

Julia Roberts

Disfruta de tejer ropa para sus hijos, plantar verduras en el jardín y pasear a sus perros. Saltó a la fama con su papel en la película "Pretty Woman" y desde entonces ha protagonizado varias producciones como "La boda de mi mejor amigo", "Notting Hill", "Ocean's Eleven" y "Feliz día de la madre".

Lady Gaga

La cantante de 33 años es conocida por su estética cambiante y, aunque en el escenario sea toda una diva, en su vida cotidiana no utiliza ninguno de estos atuendos. En su quehacer cotidiano deja entrever algo de su vida privada y cómo vive en un día normal, dono no hay mayores sobresaltos en su cotidianidad. Para algunos de sus resulta casi irreconocible verla sin maquillaje y sin su particular vestuario. Es fundadora de la empresa de cosméticos y perfumes.

Jennifer Aniston

Es una de las actrices más famosas de Hollywood. Es conocida por su actuación en la exitosa serie , la cual fue la "puerta de entrada" para varias producciones en las que ha participado. Se estima que su fortuna es de 150 millones de dólares. Ha estado en las primeros 100 lugares de la lista de ganancias y fama de desde 2001. No presume de su fortuna.

Drew Barrymore

A Barrymore no le gusta presumir de su fortuna. Vive sin autos de lujo ni atuendos de diseñadores conocidos. Tiene una fortuna estimada de 125 millones de dólares. Comenzó su carrera desde niña. Ha protagonizado recordadas películas como ET, 50 primeras citas o El chico ideal; también ha hecho parte de la co-producción de Los ángeles de Charlie y Qué les pasa a los hombres.

Keira Knightley

Controla sus gastos para no alejarse de las personas que quiere, pues, según ha manifestado en diversas declaraciones, los lujos le impiden el contacto con otras personas.Cobra un salario de 50 mil dólares por sus trabajos. Nunca sobrepasa ese costo en su factura de cobro.

Ellen DeGeneres