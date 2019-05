Desde hace varios años, uno de los matrimonios más sólidos del medio del entretenimiento conformado por Eva Mendes y Ryan Gosling tomó una decisión en cuanto a la crianza de sus hijas, Esmeralda de 4 años y Amada de 3, al inculcarles los dos idiomas asociados con sus orígenes: el ingles y español.

Sin embargo, la famosa actriz confesó no ha sido nada fácil la forma en que están educando a sus pequeñas, pues al ser ella de origen cubano y nacida en Miami, esto no ha dado los resultados que esperaba, ya que por desgracia ella no habla el idioma español con demasiada fluidez.

"Bueno, el español que se habla en mi casa es muy particular.... Soy cubana y estoy intentando enseñar español a mis hijas, pero es más duro de lo que pensaba", señaló la estrella de Hollywood.

"Es que yo hablo más bien ‘spanglish’ (término que se la da a la mezcla del español con el inglés), y eso es lo que están aprendiendo de mí. Es muy adorable por su parte, no digo que no, pero el ‘spanglish’ no es técnicamente un idioma", agregó en el programa de televisión "The Talk".

Incluso, Eva dio algunos ejemplos de la manera de hablar de sus hijas, reconociendo que no ha habido demasiados progresos con el idioma español.

"Un día viene mi hija pequeña y me dice: 'Mamá, mi boca 'hurts' (duele), porque creo que se me ha quedado algo atascado en mi 'tooth' (diente), es muy adorable, desde luego, pero no estamos haciendo demasiados progresos con el español", bromeó entre risas.

Y aprovechando que estaban tocando el tema de los hijos, la actriz de cine confesó que antes de conocer a su marido, ni siquiera se había planteado la idea de convertirse en madre.

"Nunca fui de esas mujeres que tenían una necesidad irrefrenable de ser madres, pero luego me enamoré de Ryan y me di cuenta: 'Claro, no es que quiera niños, es que quiero tus niños, quiero tus bebés", reconoció Eva Mendes.