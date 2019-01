View this post on Instagram

Hoy me toca regresar a Miami por q mi permiso era hasta hoy para estar aquí por mi situación pero me voy con una buena noticia por lo menos quiero que sepan que no los voy a dejar. No voy a parar y si Dios me ayuda voy a regresar a hacer el concierto junto a un grupo de amigos,De las dificultades y de lo negativo llegan las cosas buenas y ahora vengo con más fuerza. quiero agradecer a todas la personas que me han apoyado y en especial a la Primera Dama por escucharme y comprometerse a apoyarme con este proyecto y por q me consta que ta buscando soluciones y esta metiendo mano por hacer un cambio me voy pero regreso voy a seguir llevando el mensaje de PAZ y ya estoy en conversaciones para hacer el concierto. Cuento con el apoyo de todos en especial el de mis amigos artistas / personalidades y a todos los que nos preocupa nuestro país!! El 2 de febrero los veo en el concierto unidos por La Paz de gratis para el pueblo esta semana anuncio el lugar Grax los amo y vamo pa lante!!