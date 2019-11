Mediante una carta abierta, llena de sentimientos, el empresario Henry Mercado Salinas, hermano mayor del fenecido astrólogo Walter Mercado, quiso manifestar su agradecimiento al pueblo de Puerto Rico ante las muestras de cariño manifestadas tras conocerse del deceso de la afamada personalidad televisiva el sábado pasado a causa de un fallo renal.

A continuación se reproduce el contenido de la carta:

“Carta al pueblo de Puerto Rico en agradecimiento al amor profundo hacia mi hermano Walter Mercado”

“Se dirige a ustedes Henry Mercado Salinas, el hermano mayor de Walter Mercado Salinas. Como único hermano varón de Walter, y siendo el mayor de los hermanos, soy la única persona viva que conoció a Walter desde que nació, pues ya tengo 90 abriles. Walter fue el segundo después de mí, y siendo ambos los varones de la casa, fuimos muy unidos y asistimos a las mismas escuelas.

Como ya el mundo conoce, Walter partió a unirse a nuestros amados y adorados padres, Aida y José María, el pasado sábado, 2 de noviembre a los 88 años. A nosotros se nos une nuestra única hermana Aida Victoria, que con 85 años y varias condiciones médicas, se le hace imposible expresar lo mucho que amó a Walter.

Los tres tomamos rumbos distintos; Walter la farmacia, el teatro, el baile y por último la astrología. Mi hermana a ser ama de casa, sacar adelante a sus cuatro adoradas hijas; Bibi, Betty, Ivonne y Dannette. Yo tomé el mundo de los negocios y administración comercial.

Todos nacimos en Ponce y nos criamos en la calle Villa, en el mismo centro urbano. De padre sangermeño, noble y agricultor, de madre catalana, intelectual, culta y con profundo amor al arte. Debido al trabajo de mi padre y el Puerto Rico de entonces, uno de economía agraria, vivimos varios años en Ponce, Ceiba y Guaynabo.

Aunque me encuentro retirado ya de los negocios, no quería dejar pasar este momento tan difícil que vive nuestra familia para expresar al pueblo de Puerto Rico y al mundo las gracias por amar tanto a mi hermano. A Walter tengo tanto que agradecerle, que no tengo palabras. Siempre puso su confianza en mí y me permitió ayudarle en sus negocios mientras él construía un imperio. El amor que le brindó a mis hijos, Carmen, María y Henrito, volviéndolos suyos desde que nacieron, es el mismo amor que le extendió a mi esposa Lucy y a mi nieto Jeshua. Walter siempre fue y será el orgullo de nuestra familia, siendo esta una tan unida. Sus logros también son los nuestros.

A nombre de mis padres, ya difuntos, de mi hermana, de mis hijos, de mi nieto y mis sobrinas, gracias, gracias y siempre gracias.

Con afecto y gratitud,