El reportero de farándula Leo Fernández III permanece hospitalizado, en condición delicada, en la unidad de intensivo de un hospital cuyo nombre no se precisó .

Sus hijos Gilmarie, Olga Cristina y Carlos Fernández aseguraron ayer que el reportero del programa “Dando Candela” (Telemundo) “está respondiendo bien al tratamiento” y confían en que se recuperará pronto.

“Papi está delicado de salud, pero dentro de todas las circunstancias está estable, está bien, estamos muy positivos, está respondiendo a los tratamientos así que sabemos que él va a estar muy bien”, expresó Olga Cristina en entrevista con el programa para el que trabaja su padre.

Gilmarie explicó que su papá fue hospitalizado de manera preventiva tras sufrir un mareo mientras recibía tratamiento de diálisis.

“Como parte preventiva, se hospitalizó. Obviamente, el panorama se ha ido complicando un poquito y por eso es que ha entrado en la etapa de intensivo, que es para tenerlo monitoreado 24/7”, abundó, por su parte, Olga Cristina, quien indicó que Fernández está sedado.

Tras trascender que el reportero, quien ha sufrido complicaciones previas por condiciones cardiovasculares, había sufrido un quebranto, sus seguidores en redes sociales y algunos colegas han publicado mensajes sobre su condición.

Uno de ellos fue el comunicador Harold Rosario, quien publicó en su cuenta de Facebook un mensaje en que agradece a Fernández por el apoyo que le ha dado a lo largo de su carrera.

“Mi querido Leo Fernández, desde que te conocí cuando trabajabas en Todo Carolina y yo en el Senado, sentí tenia en ti un gran amigo y no me equivoqué. Siempre me llamabas para darme tu sabio consejo y tu palabra de aliento. No puedo dejar de mencionar tus regalitos y detalles. Tuve el privilegio de tener en mi equipo a tu hija, una excelente profesional como tú. Cuando entré a la televisión, fuiste uno de mis grandes maestros, y en Dando Candela me demostraste lo buen compañero que eras. Cuando fui a radio, te llevé conmigo y me encantaba tu sección. Hoy luchas por la vida y estoy con mis oraciones apoyándote. Le pido a mi Dios de Milagros que tome control como lo hizo conmigo. Si su voluntad es otra, pues que no te haga sufrir pues no te lo mereces. Te quiero mucho, amigo querido, y gracias por tu amistad. Un beso y abrazo, estoy contigo”, escribió Rosario.

En la entrevista con “Dando Candela”, los hijos del reportero agradecieron el apoyo y las oraciones del público e insistieron en que su papá “está respondiendo a los tratamientos”. “Tampoco es que está en un estado crítico que estemos ya alarmados esperando que suceda un milagro que lo levante”, reiteró Gilmarie.