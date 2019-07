Lejos de mostrarse triste o afectada por su reciente separación de Bradley Cooper, Irina Shayk eligió verse muy relajada en las primeras fotos que trascendieron, luego de que se conociera la noticia de la ruptura.

Algo parecido fue lo que hizo con su discurso. La modelo rusa dio su primera nota, tras terminar su relación con el actor, a la revista Bazaar, en donde no solo ratificó su confianza en el matrimonio sino que aseguró que ella es del tipo de persona que cree en esta institución.

También insistió en que "no es perfecta", ya que como todo el mundo tiene días en que su piel y su pelo no están bien. "A veces no luzco como una modelo, simplemente soy un ser humano".

Sobre la maternidad, Irina aseguró que cuando se convirtió en madre de Lea De Seine -de dos años- se dio cuenta de que tenía que ser realmente ella, para no estar viviendo una mentira. Además que no iba a cambiar su forma de vestirse por ser madre.

Un mes atrás, Page Six informó que la relación de la rusa y el actor estaba atravesando una fuerte crisis. Más tarde, trascendió la noticia: tras cuatro años de relación y una hija en común, la pareja decidió separarse. Al parecer, tanto Irina como Bradley intentaron superas los obstáculos por su hija, pero las cosas no resultaron y desde hacía un tiempo se habían alejado.

"Ellos nunca compraron su propia casa en California. Era la casa de él. No hubo ningún paso hacia adelante en esa dirección. También está el hecho de que nunca se casaron después de tener a la pequeña. Ella sabía que esto pasaría. Sentía que nunca hicieron verdaderamente una vida juntos más allá de su hija", contó una fuente al citado sitio.

Además, afirmó, "el problema empezó cuando cesó la pasión". Por otro lado, algunos señalan a Lady Gaga como tercera en discordia, luego de la magnética presentación que hicieron de la canción "Shallow" en los premios Oscar.