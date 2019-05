Luego de que Justin Bieber publicara una imagen en sus redes sociales en donde hace referencia al talento que posee su colega Chris Brown y que fuera el mismo J Balvin quien se le uniera a la admiración y comentara dicha publicación, las olas de críticas para éste último no se hicieron esperar, obligándolo a pedir disculpas.

En la imagen que compartió Justin en su cuenta de Instagram, sumó a Michael Jackson con Tupac Shakur, dando como resultado a Chris Brown, a quien por medio de una dedicatoria le hizo saber la gran admiración y respeto que siente por él, a pesar de lo sucedido con Rihanna hace algunos años, cuando el rapero golpeó a la cantante.

"Todos quieren esperar hasta que la gente muera para darles el crédito que merecen. Lo digo ahora, cuando CB fallezca después de una larga vida, extrañarás todo lo que tenían delante todo el tiempo... confía en mí, verás. La gente que ha pasado por alto el talento de este hombre debido a un error que cometió... Te quiero @chrisbrownofficial", fueron las palabras del canadiense que lo llevaron a tener más de 2,000,000 millones de "me encanta" en su reciente publicación.

Por lo que J Balvin no dudó en darle "me encanta" y comentar dicha polémica publicación, pues sólo bastó con poner un "100" en emoji, para que todos sus seguidores se le vinieran encima con críticas y recordatorios sobre la agresión física que le ocasionó Brown a la también cantante, Rihanna, quienes sostuvieron un romance en el 2009.

Les dejo la foto de Rihanna después de ser golpeada por Chris Brown para que NUNCA se olviden que si lo defienden a el o a los machitos de sus amigos Justin Bieber y j balvin también están defendiendo ESTO.

Pegarle a una mujer no es un "error" es un delito, tomenselo en serio xfa pic.twitter.com/3UrbghX3RD — empowered?? (@beproudmom) 4 de mayo de 2019

Fueron tantas las críticas y acusaciones que recibieron Bieber y Balvin, que el reguetonero decidió manifestarse a través de su Twitter para aclarar a situación, pues quiso dejar en claro que él no es nadie para juzgar a los demás y que sólo aprecia el talento profesional de la estrella estadounidense.

"No soy nadie para juzgar su vida personal, no acepto ninguna violencia contra nadie, pero sí aprecio el talento".

Por más que explique igual no me van a entender, entonces SI LA CAGUE!! Perdón a todos quienes ofendí y la gente que me canceló de sus vidas. Jose — J BALVIN (@JBALVIN) 5 de mayo de 2019

"SI LA CAGUE!! (sí me equivoqué) Perdón a todos los que ofendí y la gente que me canceló de sus vidas", expresó el colombiano tras la controversia que se desató.