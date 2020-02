Antes de que culmine el mes de febrero, el cantante y actor Jencarlos Canela habrá mostrado al mundo sus últimos dos proyectos en la música y la actuación.

El 17 de febrero estrenará la serie original de Netflix, “The Expanding Universe of Ashley García”, producida por Mario López y dirigida por Eva Longoria. Mientras que el 28 de este mes sale al mercado su nuevo sencillo, llamado “Relax”, que cuenta con la colaboración de Jo Mersa Marley.

“Me siento tan orgulloso. Siempre fue un deseo mío formar parte de una compañía que vino a cambiar el juego, que cambió la forma como uno ve el entretenimiento, las series y los ‘shows’. Por eso, protagonizar una historia dentro de Netflix, hacerlo como latino y para el mundo entero es una gran oportunidad”, comentó Canela.

En esta ocasión, el actor compartirá roles con Paulina Chávez, quien interpreta a Ashley García, una brillante adolescente de 15 años a quien se le presenta la oportunidad de mudarse a otro país para estudiar robótica en una prestigiosa universidad.

Canela es el tío de la joven y quien la hospeda en su hogar. Aunque inicialmente el personaje no tenía ninguna relación con la música, Seth Kurland, uno de los creadores de “The Expanding Universe of Ashley García”, estando al tanto del talento vocal de Canela, decidió darle un giro a la historia.

“Me siento como pez en el agua. Este personaje pierde el amor a la música por cosas que le pasaron en la vida. Ese momento en el que vuelve a tomar la guitarra, es un momento súper bello”, aseguró el actor, quien en ocasiones anteriores ha trabajado en proyectos como “Telenovela” para la cadena NBC y “Grand Hotel”.

Para Canela, su participación en esta serie es muy importante, sobre todo por tratarse de la segunda serie latina que produce la plataforma de “streaming”, luego de “One day at the time”.

“Siento que represento mi cultura y es una responsabilidad que asumo con mucho orgullo

Me encantan que sea una comedia que la familia pueda disfrutar juntos y que, además, la música está presente”, mencionó Canela, quien se declaró fanático de “One day at the time” y mencionó la importancia de mostrar al público el lado positivo y cómico de los latinos en medio de tantas series de corte violento.

Canela comentó que 20 minutos después de audicionar frente a López y Kurland recibió una llamada de Longoria quien le comunicó que habían quedado encantados con su trabajo. Días más tarde llegó la notificación de que había sido seleccionado para interpretar a “Víctor” en la nueva serie de Netflix.

“Me acuerdo cuando me dieron la noticia, solamente me empecé a reír y a dar gracias. Empecé a hacer preguntas…Recuerdo que estaba afuera de mi casa y caminaba de un lugar a otro. Lo más importante fue la llamada que hice después, que fue a mi mamá que no paraba de rezar para que se diera el proyecto”, contó el actor con una gran emoción.

La serie cuenta con 16 episodios, ocho de ellos estarán disponibles el 17 de febrero y el restante llegará a Netflix antes de que culmine el año.

Nueva canción

El 28 de febrero sale al mercado “Relax”, un tema que espera que sea tan bien recibido como fue el éxito “Bajito” en 2015.

“Estoy súper ansioso porque la escuchen”, mencionó.

Canela comentó que al igual que ocurrió con “Bajito”, esta vez estaba en el estudio con su productor y casi al final de la jornada le dijo que tenía un tema que quería que escuchara y, entonces, tomó la guitarra y cantó “Relax”.