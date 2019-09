La actriz y cantante de padres puertorriqueños Jennifer López no titubea cuando le preguntan si quiere tener más hijos: “'Oh, my God!' Sería una bendición para mí”.

La artista, quien es madre de los gemelos Max y Emme, de 11 años, se encuentra en uno de los mejores momentos en su carrera y a nivel personal, con las críticas positivas que ha recibido por la recién estrenada película “Hustlers” y por su relación con el ex grandes ligas Alex Rodríguez, con quien se comprometió en marzo pasado.

“A mí me encantan los niños, me encantan. Eso es lo mejor de mi vida, esos niños. Si Dios me bendice otra vez, ‘oh, my God!’. Sería una bendición para mí”, expresó López durante su participación esta mañana en el programa “Un nuevo día” (Telemundo).

Tras su revelación, a preguntas de la presentadora Rashel Díaz, la producción bromeó mostrando una foto de Rodríguez sorprendido, a lo que ella exclamó: “¡Él quiere hacerme a mí feliz!”. Alex es padre de Natasha, de 14 años, y Ella, de 11.

A preguntas de los presentadores, la intérprete de “Waiting for Tonight” aseguró que aún no tienen mayores detalles sobre su boda, aunque Rodríguez ha dicho públicamente que “será un viaje largo” para llegar al lugar. El jueves, la actriz de 50 años dijo a “Entertainment Tonight” que no tienen mayores detalles definidos, pero que definitivamente su hijo Max será quien la acompañe en su camino al altar.

Igualmente, reveló que está muy agradecida por las críticas positivas que ha provocado su interpretación y confesó que sintió muchos nervios sobre cómo reaccionaría Rodríguez al ver su actuación.

“(En la premier), estaba nerviosa de lo que él pensara. Decía: ‘Esta puede ser la mejor o la peor noche para mí’, pero de verdad le encantó. Estaba muy orgulloso de mí. Me dijo: 'Lo hiciste, trabajaste muy duro en esto, entrenaste mucho'”, contó, al tiempo que compartió que él fue parte de su proceso de entrenamiento para la película que la obligó a aprender a hacer “pole dance”.

Durante la participación en el programa de Telemundo, en el que JLo se reencontró con exparticipantes de su “reality” por NBC “World of Dance”, la actriz compartió brevemente con la puertorriqueña Adamari López, a quien besó y abrazo. Luego la producción compartió en sus redes sociales una foto de ambas con el calce: “Con el mismo peinado y demasiado bellas”.

Tras concluir su gira “It’s my party” por Estados Unidos, López se encuentra en promoción del estreno del filme en que interpreta a Ramona, una “stripper” de Nueva York que junto a otras compañeras de oficio intentan estafar a millonarios de Wall Street.