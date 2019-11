Jennifer López ha presumido en su propia cuenta de Instagram de la última portada de la revista GQ que la tiene como protagonista. Es que la publicación ha dedicado una exclusiva en su edición de diciembre con la diva del Bronx.

Además, la artista no solo ha tenido un lugar entre "los hombre más influyentes" -junto a Al Pacino, Robert De Niro y Tyler The Creator- , sino que la han catalogado como "The Icon" (el icono)

Y si hay algo con lo que sabe lidiar JLo es con las polémicas que rodean no solo su figura, sino también cada una de las decisiones que toma acerca de su carrera artística, su vida personal y lo que hace con su dinero.

Con respecto a este último tema, la artista ha aclarado que el dinero no ha jugado un rol vital a la hora de tomar una decisión.

"Hago las cosas que hago porque me apasionan. Por 'Hustlers' no me pagaron una millonada. En realidad lo hice gratis y además produje la película. Prefiero apostar por mí misma, ahí es cuando sale a relucir Jenny, la chica del barrio. Hago lo que quiero, lo que me gusta", ha matizado.

También, López se refirió a las controversias que generó su participación en intermedio de la Super Bowl.

Pero si hay alguien podía aceptar la oferta de amenizar el descanso del juego es ella, pese al boicot que han realizado otros artistas a la NFL.

JLo habló por primera vez en profundidad acerca de los motivos que le llevaron a decir que sí a la propuesta de actuar junto a Shakira durante el descanso de la cita deportiva, cuando otros artistas como Rihanna o Pink se habían negado en señal de apoyo a los jugadores que fueron sancionados por arrodillarse mientras sonaba el himno estadounidense antes de los partidos como protesta por la brutalidad policial contra la comunidad negra.

"Creo que es una plataforma increíble y una de las más poderosas del mundo para compartir el mensaje que quieras lanzar ahí fuera. También me parece algo muy importante que dos mujeres latinas vayan a actuar en una Super Bowl que se celebrará en Miami y tendremos entre 12 y 14 minutos para hacer comprender a la gente nuestravalía y el papel tan importante que jugamos en este país. Creo que será una celebración muy bonita", dijo a GQ.